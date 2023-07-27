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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف سبب زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لـ السعودية

السعودية وأمريكا
السعودية وأمريكا

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التقيا في جدة لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية.

وقال البيت الأبيض في بيان: “سافر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى جدة، المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، للقاء رئيس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين لمناقشة المسائل الثنائية والإقليمية، بما في ذلك المبادرات لتعزيز رؤية مشتركة لمزيد من السلام في منطقة الشرق الاوسط آمنة ومزدهرة ومستقرة ومترابطة مع العالم”.

واستعرض سوليفان التقدم المحرز للبناء على فوائد الهدنة في اليمن ورحب بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.

ولي عهد السعودية يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع الإقليمية والدولية

سفير السعودية يفتتح الملتقى الدولي لخدمات البرامج السياحية والفنادق

سوليفان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان البيت الأبيض

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