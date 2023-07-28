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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان عطية يتخطى أحزانه بلقطات رومانسية مع خطيبته

مروان وخطيبته
مروان وخطيبته

شاركت سلمي صقر خطيبة نجم النادي الأهلي، مروان عطية متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت سلمي صقر بصور رومانسية جمعتها مع خطيبها النجم مروان عطية، في أحدث ظهور لهما منذ وفاة والدة يوم الثالث عشر من يوليو الجاري، مما اثار اعجاب متابعيها.

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

يلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الداخلية في ثمن نهائي كأس مصر، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 30 يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر ، على استاد الكلية الحربية.

وكان الأهلي قد فاز على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32 لبطولة الكأس، قبل أن يعود إلى مسابقة الكأس عقب الانتهاء من خوض مبارياته المؤجلة في بطولة الدوري الممتاز.

 

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احدث ظهور لهما النادي الأهلي صور رومانسيه نجم النادي الاهلي مروان عطية وخطيبته

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