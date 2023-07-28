دورات تأهيلية تخصصية للشباب حول "المحاسب المالي المهني" و"احتراف التواصل الرقمي" بالبحيرة

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور دورات تخصصية في عدة مجالات ومنها "المحاسب المالي المهني" والتي تشمل مادتها العلمية دراسة المحاسبة الدفترية و الاكسيل المحاسبي البسيط والاكسيل المحاسبي المتقدم والتحليل المالي والمهارات الأساسية للعمل.

كما تنظم دورة متخصصة في "مهارات التواصل الاحترافي في العصر الرقمي " والتي تؤهل المتدربين لمهارات التواصل الفعال والناجح في عالم الأعمال والعصر الرقمي.

و أشار أحمد الهواشي مدير المكتبه أن تلك الدورات تأتي في ظل اهتمام الدولة بمجالات التحول الرقمي وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل افضل، وسيتم تدريسها على أيدي مجموعة من المحاضرين المتخصصين وأساتذة الجامعات المتميزين كل في مجاله،

ومن الجدير بالذكر أن تلك الدورات مدعمة وتقدمها المكتبة بأسعار رمزية، كما تقدم دورات تخصصية أخرى بفروعها في عدة مجالات منها الحاسب الآلي واللغات والتنمية البشرية وغيرها من الدورات .

ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وتأكيداً على دور مكتبة مصر العامة بدمنهور في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه وتنظمه من ورش عمل وندوات وفعاليات مختلفة .