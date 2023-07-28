لماذا صيام عرفة يكفر عامين وعاشوراء سنة؟

يتساءل الكثيرون أيهما أفضل يوم عاشوراء أم عرفة؟، لما فيهما من خير عظيم ونفحات، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا".

لماذا صيام عرفة يكفر سنتين بينما صيام عاشوراء يكفر سنة ؟.. لحكمتين : الأولى: أن يوم عرفة في شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام بخلاف عاشوراء، والثانية: أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا بخلاف عاشوراء فمن شريعة موسى عليه السلام ، فضوعفت عرفة ببركات المصطفى صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .



لماذا صيام عرفة يكفر سنتين بينما صيام عاشوراء يكفر سنة ؟

وقيل في هذا الأمر أيضا: أنه جاء في الحديث الصحيح مرفوعاً : " عملت اليهود من الصبح إلى الظهر فأعطاهم الله عزّ وجل قيراطا، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر فأعطاهم الله عزّ وجل قيراطا، وعملت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العصر إلى المغرب فأعطاهم الله قيراطين ".

ودل ذلك على أن هذه الأمة تعطى ضعف أجر اليهود والنصارى ، وهذا محتمل ولا يُجزم به لأنه منخرم في أعمال كثيرة ليس لنا ضعف ما لهم فقد يزيد وقد ينقص ، وهذا فضل الله يؤتيه الله من يشاء.