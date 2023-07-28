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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالخطوات .. طريقة استخراج تصريح عمل أون لاين

استخراج تصريح عمل
استخراج تصريح عمل

يعد تصريح العمل خدمة يطلبها جميع المواطنين العاملين بالخارج ، حيث يقومون باستخراج تصريح العمل لتمكنهم من العمل خارج البلاد .

ولذلك قامت وزارة الداخلية بتوفير خدمة إصدار تصريح العمل لعدد من الدول من خلال موقعها على الانترنت دون الحاجة للتوجه للإدارة العامة لتصاريح العمل.

استخراج تصريح عمل من الانترنت

أطلقت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة لإصدار تصاريح العمل "أول مرة" إلكترونياً عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg) .

ونوهت الوزارة أن الخدمة تقتصر المرحلة الأولى منها على دول (الإمارات العربية المتحدة – الكويت – قطر – ماليزيا – إندونيسيا – المالديف – بولندا – اليونان- المجر – أسبانيا – السويد – سويسرا).

يأتى ذلك استمراراً لما توليه الوزارة خلال الفترة الحالية من أهمية بالغة فى مواكبة التطور التكنولوجى وميكنة العمل لدى جميع مؤسساتها للارتقاء به لأعلى معدلات الأداء تماشيا مع سياسة التحول الرقمى.

وذلك استكمالاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر .

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