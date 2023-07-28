مرحلة الغليان .. تفاصيل الأسابيع الأكثر سخونة هذا الصيف

على وقع درجات الحرارة غير المسبوقة التي يشهدها العالم هذه الأيام والتي سجلت ارتفاع قياسي هذا الشهر وفقا لتقرير صدر أمس الخميس عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالاشتراك مع خدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ.

الأكثر سخونة هذا العام

نوهت الأمم المتحدة بأن الأسابيع الـ 3 الأولى من يوليو كانت الأكثر دفئا التي تم تسجيلها على الإطلاق خلال هذه الفترة من السنة، كما أن الشهر الحالي في طريقه ليكون الأكثر سخونة على الإطلاق.

وجاءت تصريحات أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس؛ في نيويورك للتعليق على العواقب الوخيمة لهذا الارتفاع القياسي في درجات الحرارة واصفا أنها "واضحة ومأساوية" حيث تجرف الأمطار الموسمية الأطفال وتهرب العائلات من لهيب النيران وينهار العمال بسبب الحر الشديد.

وقياسا على الوضع في مصر؛ فإن

مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، إيمان شاكر، نوهت بأن تأثير الموجة الحارة لازال مستمراً في مصر اليوم بتسجيل أعلى ارتفاعات في درجات الحرارة، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من السبت بمعدل محسوس؛ لافتة في تصريحات خاصة إلى أنّ ارتفاعات درجات الحرارة يصاحبها أيضاً ارتفاعات في نسب الرطوبة على كافة محافظات الجمهورية.

النظام العالمي يتغير

وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هناك احتمالية بنسبة 98 في المائة أن تكون واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة هي الأكثر دفئا على الإطلاق، وأن هناك فرصة بنسبة 66 في المائة لأن تتجاوز الزيادة في درجات الحرارة مقدار 1.5 درجة مئوية مؤقتا فوق متوسط الفترة ما بين عامي 1850-1900 لعام واحد على الأقل من السنوات الخمس القادمة.

صيف قاسي:

وفي ذات السياق؛ قالت الأمم المتحدة أن هذا الصيف "قاس" بالنسبة لأجزاء شاسعة من أميركا الشمالية وأفريقيا وأوروبا، مؤكدا أنها "كارثة" للكوكب بأسره.

وأكد الأمين العام أن هذا الأمر يتسق مع التوقعات والتحذيرات المتكررة، لكن المفاجأة الوحيدة هي "سرعة التغير"، مشيرا إلى أن "تغير المناخ صار هنا".

"لا مزيد من الأعذار"

وقال غوتيريش إنه "لا مزيد من التردد لا مزيد من الأعذار لا مزيد من انتظار الآخرين للتحرك أولا".

وأضاف أن بعض التقدم تحقق، لكن هذا الأمر لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية أو بالسرعة المطلوبة، مؤكدا أن هناك العديد من الفرص الحاسمة لتحقيق هذا الأمر بما فيها قمة المناخ في أفريقيا وقمة مجموعة العشرين وقمة الأمم المتحدة للمناخ (COP28).

تسريع وتيرة العمل

ودعا قادة العالم لاسيما دول مجموعة العشرين لتسريع وتيرة العمل والعدالة المناخيين في مجالات ثلاثة.

ودعا قادة العالم لاسيما دول مجموعة العشرين لتسريع وتيرة العمل والعدالة المناخيين في مجالات ثلاثة.

أول هذه المجالات الانبعاثات، حيث شدد الأمين العام على ضرورة وضع أهداف وطنية جديدة طموحة للحد من الانبعاثات من قبل أعضاء مجموعة العشرين قائلا: "نريد أن تتخذ جميع البلدان إجراءات تتماشى مع ميثاق التضامن المناخي وخطة تسريع العمل المناخي".

وشدد غوتيريش أيضا على أهمية دور الجهات غير الحكومية، حيث دعا الشركات والمدن والأقاليم والمنظمات المالية للمشاركة في قمة الطموح المناخي بخطط انتقال موثوقة تتماشى مع معيار الانبعاثات الصفري للأمم المتحدة.

أما الأمر الثاني الذي دعا الأمين العام للتركيز عليه فهو التكيف حيث حث الدول كافة على الاستجابة وحماية شعوبها من الحرارة الشديدة والفيضانات المميتة والعواصف والجفاف والحرائق المستعرة التي تنجم عن ذلك.

وقال إن "تلك البلدان على الخطوط الأمامية- التي لم تفعل سوى القليل للتسبب في الأزمة ولديها أقل الموارد للتعامل معها- يجب أن تحصل على الدعم الذي تحتاجه للقيام بذلك".

وأضاف أنه حان الوقت لحدوث طفرة عالمية في استثمارات التكيف لإنقاذ ملايين الأرواح من "المذبحة المناخية".

وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأن المجال الثالث اللازم لتسريع وتيرة مواجهة التغير المناخي هو التمويل.

وقال إن الدول المتقدمة ينبغي لها أن تفي بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية من أجل الدعم المناخي وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ بالكامل.

وأعرب عن قلقه من أن دولتين فقط حتى الآن من دول مجموعة السبع وهما كندا وألمانيا، قدمتا تعهدات بتجديد موارد الصندوق. كما حث الدول على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار أثناء قمة المناخ (COP28) المقررة هذا العام في الإمارات العربية المتحدة قائلا: "لا مزيد من التأخير أو الأعذار".

وشدد غوتيريش على أهمية تصحيح مسار النظام المالي العالمي كي يدعم العمل المناخي المتسارع.

وأنهى الأمين العام كلمته بالتأكيد على ضرورة "أن نحول سنة حرارة محرقة إلى عام طموح متقد".

ارتفاع غير مسبوق

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالاشتراك مع خدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ أصدرت تقريرا اليوم الخميس عن درجات الحرارة المسجلة في شهر تموز/يوليو.

وأظهرت بيانات سجلتها خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ الممولة من الاتحاد الأوروبي أن الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر تموز/يوليو كانت الأسابيع الثلاثة الأكثر دفئا التي تم تسجيلها على الإطلاق، كما أن هذا الشهر في طريقه ليكون الأكثر سخونة على الإطلاق.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة هذه مرتبطة بموجات الحر في أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا، والتي كان لها تأثير بالغ على صحة الناس والبيئة والاقتصادات فضلا عن التسبب في حرائق كبيرة للغابات في بلدان مثل كندا واليونان.

وأشار التقرير إلى أن متوسط درجة الحرارة العالمية تجاوز لفترة مؤقتة عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الحقبة الصناعية خلال الأسبوعين الأول والثالث من يوليو.

ومنذ مايو، كان المتوسط العالمي لدرجة حرارة سطح البحر أعلى بكثير من القيم التي سُجلت سابقًا في نفس الوقت من العام، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الحرارة بصورة استثنائية في يوليو.

توقعات بمزيد من الارتفاع



وقال مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، كارلو بونتمبو إن درجات الحرارة القياسية هي جزء من اتجاه عام لزيادة كبيرة في درجات الحرارة العالمية، مؤكدا أن الانبعاثات البشرية المنشأ هي "المحرك الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة هذه".

وأضاف أن توقعات خدمة كوبرنيكوس تشير إلى أن درجات الحرارة على اليابسة ستكون أعلى بصورة لافتة من المتوسط.

وبدوره أكد الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، البروفيسور بيتيري تالاس أن الطقس القاسي الذي أثر على ملايين الأشخاص في يوليو "هو للأسف الواقع القاسي لتغير المناخ ونذير للمستقبل".

والأمين العام يحذر من "عهد الغليان العالمي" ويدعو إلى تسريع العمل المناخي.

اجة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى قائلا إن "العمل المناخي ليس ترفا، بل ضرورة".

لكن المنظمة تؤكد أنه لن يتم تخطي مستوى 1.5 درجة مئوية بشكل دائم، والذي حددته اتفاقية باريس ويؤشر إلى احترار طويل الأمد على مدى سنوات عديدة.