نجم الزمالك السابق يوجه رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء

وجه شوقى السعيد لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء قبل مباراة البطولة العربية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوقى السعيد فى تغريدة له "استبشروا فإن الخير قادم إن شاء الله".



ويبدأ نادى الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة قوية أمام الاتحاد المنستيرى اليوم الجمعة، فى افتتاح مبارياته فى البطولة العربية التى ستقام فى السعودية من الفترة 27 يوليو حتى 12 أغسطس المقبل.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى

يلتقى فريق الزمالك فى السادسة مساء اليوم الجمعة، مع فريق الاتحاد المنستيرى التونسى على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، فى أولى مباريات الزمالك فى البطولة العربية.