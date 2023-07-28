أمريكا تدعم تحرك مجلس الأمن الدولي لخفض التصعيد في النيجر

قال متحدث باسم بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن واشنطن تدعم قيام مجلس الأمن بإجراءات لخفض التصعيد في النيجر، وذلك بعد الانقلاب الذي أعلنه عسكريون في البلاد.

وذكر بيان أمريكي أن سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد تحدثت إلى رئيس النيجر محمد بازوم يوم الخميس.

وقال متحدث إنها أوضحت أن "الولايات المتحدة راسخة في مساندتها للديمقراطية في النيجر وتدعم اتخاذ إجراءات في مجلس الأمن الدولي لخفض التصعيد ومنع إلحاق الأذى بالمدنيين وضمان النظام الدستوري".

وأعلن الجيش الأربعاء الاستيلاء على السلطة في البلاد وعزل الرئيس المنتخب محمد بازوم المحتجز في القصر الرئاسي هو وعائلته.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها جنود النظام في النيجر ففي مارس 2021 حاول ضباط الإطاحة بالرئيس السابق محمدو يوسفو.

