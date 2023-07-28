نجم الأهلي السابق: لا يجوز مقارنة بيراميدز مع المارد الأحمر

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأجواء داخل النادي المصري وفي بورسعيد كانت تستعد لاستقبال كأس الرابطة، مشيرًا إلى أن ميمي عبدالرازق كان يبكى قبل المباراة وهو ما انعكس سلبيا على لاعبي فريقه في نهائي البطولة أمام سيراميكا.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لاعب الكرة يجب ألا ينساق وراء استفزازات الجماهير، وسبق وتكررت أحداث كثيرة في المباريات".

وأضاف: "بيراميدز طموحه زاد في الفترة الأخيرة، وافتعل العديد من الازمات مع النادي الأهلي بعد اللقاء، ولا يجوز مقارنته مطلقا بالقلعة الحمراء".

وأكمل: "الأهلي مؤسسة عظيمة وأزمة مريم مصطفى لاعب كرة الطائرة اساسها العناد، وبالتأكيد الأهلي لن يقوم بتزوير عقد أي لاعبة".

وتابع: "الزمالك سيواجه منافسة قوية في البطولة العربية".