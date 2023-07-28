بركات يوجه نصيحة للزمالك قبل افتتاح مشواره بالبطولة العربية

وجه محمد بركات ، نصيحة للاعبي الزمالك قبل افتتاح مشوار الفريق الأبيض بالبطولة العربية للأندية.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن أغلب الأندية المشاركة بالبطولة تسعى للفوز باللقب مؤكداً أن الزمالك عليه أن يبدأ البطولة بشكل مميز والفوز على الاتحاد المنستيري.

وأوضح أن الزمالك ليس الفريق الوحيد الذي قضى موسماً سيئاً فهناك أندية لم تفز بالدوريات المحلية وتسعى لمصالحة جماهيرها مثل الهلال السعودي والترجي التونسي.



وأكد أن الفرق المشاركة أيضاً تبحث عن المكافأة المالية الضخمة للبطولة التي تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي موضحاً أن البطولة تأتي في فترة إعداد للموسم المقبل.