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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تأهل مشروعين من جامعة بورسعيد إلى المرحلة النهائية من مسابقة رالي مصر

صورة فريق ريادة أعمال
صورة فريق ريادة أعمال جامعة بورسعيد

تأهل مشروعان إلى المرحلة النهائية من مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2023 والتى ستمثل جامعة بورسعيد فى نهائي المسابقة وتتنافس مع 20 جامعة حكومية وخاصة فى نهائيات المسابقة التى ستعقد فى مدينة العلمين فى شهر سبتمبر 2023
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وتأهلت جامعة بورسعيد بمشروع  Pmot (play me on tourism) ومشروع   Super student من خلال التعاون المشترك ين جامعة بورسعيد برئاسة الاستاذ الدكتور ايمن ابراهيم  والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة ‎الأستاذ الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية  واشراف الأستاذ الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وا.م.د محمد زين مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة .

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‏‎وقام فريق نادي ريادة الأعمال جامعة بورسعيد بحضور تدريب في الأكاديمية العربية  خلال معسكر مسابقة الرالي، كما قام الفريق خلال شهر مارس 2023 بزيارات لجميع كليات الجامعة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والترويج والدعاية للمسابقة ، ومن نتائج تلك الزيارات اشتراك طلاب الجامعة بعدد ( 171 ) مشروعاً فى المسارين التكنولوجي والعام للمسابقة ، وتم تأهل أربعة مشاريع اثنين فى كل مسار وتصعيدهما لمرحلة النصف نهائي للمسابقة ، ثم  تأهل مشروعين ووصولهما للمرحلة النهائية.

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