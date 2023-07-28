البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

البنك مش هيسالك على مصدر الفلوس | تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

قدمت رينال عويضة، مذيعة صدى البلد تغطية إخبارية عن تفاصيل شهادات بنكي مصر والأهلي الدولارية.

مازالت الشهادات الإدخارية ذات العائد الكبير بتشهد اهتمام واسع من المواطنين، ومازالت تتصدر مؤشرات البحث، خاصة بعد الحديث عن الشهادات الدولارية.. تفاصيل كثرة بهذا الشأن نعرضها من خلال تغطيتنا.



قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخار بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات وبسعر عائد 7% و9%، الهدف منها توفير العملة الصعبة من الدولار نتيجة النقص فيها، إضافة إلى تحجيم والقضاء على السوق السوداء في العملة الصعبة .

وأوضح غراب، أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في العملة الصعبة من الدولار، وأن طرح البنوك شهادة ادخار دولارية ستجذب تحويلات المصريين العاملين بالخارج بدلا من تحويلها للسوق الموازي، موضحا أنها فكرة جيدة ستؤدي لزيادة الحصيلة الدولارية بلا شك لأن العائد 9% سنويا ليس بقليل، وهي تعد أداة بجانب أدوات أخرى تساهم في زيادة العملة الصعبة في البلاد.

وأشار غراب، إلى أن شهادات الادخار الدولارية تساهم في وجود سيولة من العملة الدولارية الصعبة بالبنوك وهذا يعمل على تحجيم نشاط السوق الموازي للعملة، إضافة إلى أنها جاذبة للمصريين العاملين بالخارج الذين يفضلون ادخار الدولار، وتشجيعهم على دخولها للبلاد من خلال الطرق الرسمية بعائد مرتفع بدلا من تداولها بالسوق السوداء، خاصة بعد تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية وفقا للاحصائيات، ما تسبب في نقص كبير في توفير المعروض من العملة الدولارية .

وتابع غراب، أن من الحلول الهامة لزيادة العملة الدولارية هو زيادة حجم الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد، وهذا ينتج عن زيادة في الإنتاج والاستمرار في خطة الدولة بتعميق المنتج المحلي، مشيرا إلى أن مصادر العملة الصعبة الأساسية لمصر تتمثل في أربعة موارد هي قطاع السياحة، قناة السويس، تحويلات العاملين بالخارج، والصادرات .



وأتاح البنك الأهلي المصري الاربعاء الماضي، شراء الشهادات الدولارية الجديدة وذلك من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل، وكذا من خلال الموقع الالكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر.

ووفقا لما ذكره البنك، يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية، أما لغير عُملاء البنك يمكنهم الشراء أيضا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحًا به رقمهم القومي و المنتج المطلوب شراءه، على أن يتم الإعلان عن أرقام الحسابات التي سيتم التحويل عليها على موقع البنك الالكتروني تزامنًا مع أطلاق المنتج واستيفاء المستندات اللازمة للتعامل على تلك الحسابات من خلال فروع البنك وأي قنوات إضافية سيتم الإعلان عنها قريبًا.



أعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادتي إدخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في اصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارا من الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣.

وسبق لكل من البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة تقديم منتج معاش بكره بالجنيه محققا نجاحا في تلبية احتياجات العديد من العملاء، وتقوم شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري بالانتهاء من المتطلبات التكنولوجية لاستحداث منتج جديد للمصريين بالخارج، والذي سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع المقبل بناءا على الموافقة الصادرة من الهيئة للشركة في مارس 2023 ، وذلك عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التشغيلية اللازمة في هذا الشأن.



وعن الشهادات الدولارية التي اتاحها البنك الاهلي فهي كالتالي

الشهادة الدولارية الأولى “الأهلي بلس” وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل الى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

والشهادة الدولارية الثانية “الأهلي فورًا” وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.

وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

وعن تأثير الشهادات الدولارية على أسعار الذهب في السوق رد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، و كشف حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن هبوط أسعار الذهب 300 جنيه، بسبب طرح الشهادات الدولارية الجديدة.

وقال إن أسعار الذهب تشهد حالة كبيرة من الاستقرار، بعدما تراجعت من 2850 جنيها إلى 2160 جنيها، بسبب مبادرة زيرو جمارك والتي دخل على إثرها نصف طن من السبائك، أما الآن فالأسعار مستقرة وثابتة.

وتابع مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أنه لا علاقة للشهادات الدولارية بأسعار الذهب، موضحا أن المعدن الأصفر مرتبط برفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة، وأسعار الذهب الحالية قريبة جدا من الأسعار العالمية، ومن الصعب جدا نزول أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، موضحا أن الإقبال على شراء الذهب كبير جدا.