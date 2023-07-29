تتويج المجهودات.. "عمال مصر" يشارك في النسخة الثانية لقمة "روسيا- إفريقيا"

شارك اتحاد عمال مصر، برئاسة محمد جبران، ممثلا عن القارة الافريقية، النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة بطرسبورج الروسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كاتتويج لمجهودات اتحاد عمال مصر خلال الفترة السابقة من العمل الجاد، والمشاركة في النشاطات الإفريقية والتواجد الدولي.

واكد "جبران"، أن القمة تناقش سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين في حقبة تشهد العديد من التغيرات العالمية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وسيناقش ممثلو الوزارات المعنية في روسيا الاتحادية ورجال الأعمال الروس والأفارقة وخبراء في مجال العلاقات الدولية، وممثلو الكيانات العمالية التحديات التي تواجه روسيا ودول إفريقيا في عصر التغيير العالمي، وكذلك سيتم الحديث عن المشاكل الأكثر موضوعية وطرق حلها لتحفيز تنمية العلاقات الروسية الإفريقية في المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشاركة الرئيس السيسي، في القمة الروسية - الإفريقية الثانية في بطرسبرج، تعكس ما تلعبه مصر من دور محوري في دائرة البعد الإفريقي، وما تعمل عليه من أجل ترسيخ مكانة القارة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات التنموية والمناخية، وتعد هذة المشاركة بداية لمرحلة جديدة في مسار العلاقات الافريقية الروسية،وتعكس الدور المحوري للقاهرة داخل القارة،مؤكدا أن القمة الروسية الأفريقي، تأتي فى توقيت بالغ الحساسية، لمناقشة وبحث الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية.

مكانة القارة السمراء

وأشار إلى أن انعقاد تلك القمة الأفريقية الروسية، للمرة الثانية بعد قمة 2019، يبرز مكانة القارة السمراء، وما تمتلكه من مقومات يمكن أن تجعلها شريك مهم في المسار الاقتصادي العالمي إذ سيكون المنتدى الاقتصادي المنعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية حدثًا فريدًا من نوعه في العلاقات بين روسيا والقارة الأفريقية، لافتا إلي أنه سيهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون بين روسيا وأفريقيا وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى الطويل بين الجانبين.

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