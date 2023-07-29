عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تتويج المجهودات.. "عمال مصر" يشارك في النسخة الثانية لقمة "روسيا- إفريقيا"

صدى البلد

شارك اتحاد عمال مصر، برئاسة محمد جبران، ممثلا عن القارة الافريقية، النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة بطرسبورج الروسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كاتتويج لمجهودات اتحاد عمال مصر خلال الفترة السابقة من العمل الجاد، والمشاركة في النشاطات الإفريقية  والتواجد الدولي. 

واكد "جبران"، أن القمة تناقش سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين في حقبة تشهد العديد من التغيرات العالمية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وسيناقش ممثلو الوزارات المعنية في روسيا الاتحادية ورجال الأعمال الروس والأفارقة وخبراء في مجال العلاقات الدولية، وممثلو الكيانات العمالية التحديات التي تواجه روسيا ودول إفريقيا في عصر التغيير العالمي، وكذلك سيتم الحديث عن المشاكل الأكثر موضوعية وطرق حلها لتحفيز تنمية العلاقات الروسية الإفريقية في المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشاركة الرئيس السيسي، في القمة الروسية - الإفريقية الثانية في بطرسبرج، تعكس ما تلعبه مصر من دور محوري في دائرة البعد الإفريقي، وما تعمل عليه من أجل ترسيخ مكانة القارة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات التنموية والمناخية، وتعد هذة المشاركة بداية لمرحلة جديدة في مسار العلاقات الافريقية الروسية،وتعكس الدور المحوري للقاهرة داخل القارة،مؤكدا أن القمة الروسية الأفريقي، تأتي فى توقيت بالغ الحساسية، لمناقشة وبحث الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية.

مكانة القارة السمراء

وأشار إلى أن انعقاد تلك القمة الأفريقية الروسية، للمرة الثانية بعد قمة 2019، يبرز مكانة القارة السمراء، وما تمتلكه من مقومات يمكن أن تجعلها شريك مهم في المسار الاقتصادي العالمي إذ سيكون المنتدى الاقتصادي المنعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية حدثًا فريدًا من نوعه في العلاقات بين روسيا والقارة الأفريقية، لافتا إلي أنه سيهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون بين روسيا وأفريقيا وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى الطويل بين الجانبين.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
عمال مصر اتحاد عمال مصر القارة الافريقية السيسي القمة الروسية - الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

صورة صادمة من خالد الغندور بعد رباعية الزمالك في شباك المنستيري

أوائل الثانوية العامة 2023 .. وزير التعليم يهنئهم بالتفوق تليفونيا خلال ساعات

ترشيحاتنا

وفقا للقانون.. هل يجوز إجراء عمل خاص داخل حدود أملاك الموارد المائية

رئيس مصنع الأصدقاء: حياة كريمة لها فضل كبير على قرى سوهاج

دعاء قضاء الدين .. كلمات تساعدك على سرعة السداد رددها الآن

أين يقغ أكثر مكان مشمس في الأرض؟.. متوسط درجة الحرارة 39 درجة

علاج الإسهال المزمن .. 8 طرق للوقاية من المرض أبرزها تجنب الملوثات

بخرطوم وآلة حادة.. اعترافات مثيرة للمتهمين بالتخلص من عامل حدائق القبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوله 45.7 متر.. أكبر سندويتش في العالم يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

بالهوت شورت.. نانسي عجرم تشعل سماء العلمين الجديدة

ببنطلون لامع.. أحمد سعد يثير الجدل في حفله بالعلمين الجديدة

5 سلالات لفيروس التهاب الكبد .. وكيف ينتقل كل منها؟

فيديو

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ