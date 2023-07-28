مدير فني تونسي شهير مرشح لخلافة البدري في تدريب الصفاقسي

كشفت تقارير صحفية، عن تواجد نبيل الكوكي، كمرشح لخلافة حسام البدري، في تدريب فريق الصفاقسي التونسي، خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "المغرب" التونسية فإن إدارة نادي الصفاقسي التونسي بدأت في رحلة البحث عن مدير فني بعد رحيل حسام البدري.



وأشارت الصحيفة إلى أن نبيل الكوكي، مرشح بقوة لتدريب الصفاقسي، خاصة وأن هذا يأتي طلب جماهيري، حيث سبق له تولي تدريب الفريق من قبل.



واختتمت أن نبيل الكوكي لا يُدرب أي نادي حاليًا، بعد فسخ تعاقده مع شباب بلوزداد الجزائري، مما يجعله قريب من الصفاقسي.



الكوكي قاد شباب بلوزداد إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.