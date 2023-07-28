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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الغليان العالمي بدأ .. الأمم المتحدة : يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق

جوتيريش
جوتيريش

موسم الغليان العالمي بدأ.. هكذا عبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن رؤية المنظمة الدولية بأزمة المناخ العالمية.

ومن خلال تقرير أذاعته فضائية “ إكسترا نيوز”، فقد دعا جوتيريش إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغيرات المناخية.

وشدد على الحاجة لأهداف طموحة جديدة من أعضاء مجموعة العشرين للحد من الانبعاثات، كما شدد على الحاجة لضمان التزام الأمم المتقدمة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في أقرب وقت ممكن من عام 2040 والوفاء بالوعود التي قطعتها بشأن التنويل الدولي للمناخ.

جاءت تصريحات جوتيريش بعد توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومرصد المناخ التابع للاتحاد الاوروبي، مضيفا أن شهر يوليو أكثر الشهور سخونة على الإطلاق.

موجة حارة غير مسبوقة

ويشهد نص الكرة الشمالي موجة حارة غير مسبوقة أدت إلى اندلاع الحرائق تسببت في وفاة آلاف الأشخاص بعدد من الدول.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التغيرات المناخية أعضاء مجموعة العشرين اندلاع الحرائق المنظمة الدولية

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