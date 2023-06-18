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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تطالب أعضاء مجموعة العشرين بضم الاتحاد الإفريقي

مودي رئيس وزراء الهند
مودي رئيس وزراء الهند

طالبت الهند بضم الدو ل الإفريقية لمجموعة العشرين، حيث طالب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زعماء دول مجموعة العشرين بذلك، في رسالة بعث بها.

وناشد “مودي”، منح الاتحاد الأفريقي العضوية الكاملة والدائمة في المجموعة الدبلوماسية خلال قمتها المقبلة في الهند، وفق ماذكرت شبكة “سي إن سي بي”.

تولت الهند الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين لمدة عام في ديسمبر من العام الماضي وستستضيف القمة في وقت لاحق من هذا العام.

وتعد  مجموعة العشرين منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم.

وتمثل الدول الأعضاء نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75% من التجارة العالمية وما يقرب من ثلثي سكان العالم.

وتضم المجموعة 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويتكون الاتحاد الإفريقي من 55 دولة.
 

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