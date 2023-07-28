عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد كليب ع الوعد .. وسط البلد تشعل ليالي مهرجان جرش بالأردن

فرقة وسط البلد
فرقة وسط البلد

تستعد فرقة وسط البلد لإحياء حفل غنائي في مهرجان جرش الموسيقي الدولي بالأردن، بعد غياب دام 12 سنة عن آخر مشاركاتها، في تمام السابعة والنصف مساء الأحد المقبل.

وتضع وسط البلد لمستها الغنائية في مستهل النسخة السابعة والثلاثين من ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون، أحد أعرق المهرجانات الموسيقية في المملكة الأردنية، ويشهد هذا العام مشاركة مصرية متميزة لعدد من النجوم من بينهم الفنان هاني شاكر والمطربة مروة ناجي، بجانب حلول مصر كضيفة شرف لهذه الدورة.

وتحتفل وسط البلد مع جمهورها الأردني بالعرض الأول لأجدد أغنياتها "ع الوعد" التي طرحتها مؤخرًا بشكل فيديو كليب مصور، يشهد عودتها للساحة الغنائية بعد غياب طويل عن آخر إصداراتها.

كما تمهد الأغنية الجديدة لبشائر أجدد ألبومات وسط البلد بعد مايزيد عن سبع سنوات منذ ظهور ألبومها الأخير.

 

فرقة وسط البلد

وتغنت فرقة وسط البلد، خلال أغنية "ع الوعد" بكلمات الشاعرة آمار مصطفى وفكرة الكليب والأغنية للنجمة اللبنانية دياموند عبود.

يعد العمل أول تعاون بين وسط البلد وجاما ميوزيك للمنتج محمد جابر، ويحمل الكليب حالة من النشوة والبهجة في بساطته ورقصاته.

وسط البلد فرقة وسط البلد الأردن جرش مهرجان جرش مهرجان جرش الموسيقي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

حقيقة انتقال مهاجم الأهلي إلى الزمالك.. تفاصيل

أزمة جواز السفر تمنع وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة.. تفاصيل

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع صدى البلد

موضوعات متعلقة

توني ماهر يرزق بمولودة ويعلق: نور وصلت بالسلامة

حشد جماهيري يتوج عمر العبداللات نجماً لمهرجان جرش.. صور

بمناسبة اختيار مصر ضيف الشرف.. مهرجان جرش يكرم الأمير أباظة ومسعد فودة

أخبار الفن .. براءة كيفين سبايسي من تهمة الاعتداء الجنسي .. أول تعليق من مصطفى كامل على إلغاء حفل ترافيس سكوت

تفاصيل ندوة الاحتفاء بـ عادل إمام في القومي للمسرح المصري

ديانا حداد عن إمكانية غناء ديو مع فضل شاكر: لن أتردد

صفاء أبو السعود ناعية شوقي حجاب: فقدنا قامة وقيمة فنية وأدبية عظيمة

ديانا حداد عن حياتها العاطفية: عايشة أحلى حب

ترشيحاتنا

"FESCO" الروسية: نستخدم الدرهم الإماراتي في تعاملاتنا..وهناك خط شحن بين موسكو والقاهرة

طلب عاجل من إعلامي شهير للحكومة

مصر تهزم إسرائيل 45-42 في مباراة تحديد المراكز ببطولة العالم للسلاح

مدرسة الفن والهندسة تفتح أبوابها.. ملخص الشوط الأول بين الزمالك والاتحاد المنستيري

كفاية استفزاز .. مصطفى بكرى يخرج عن شعوره بسبب هذا المشهد

ما يجب فعله في يوم عاشوراء كي يتوب الله عليّ؟.. 3 أشياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول هذه الأطعمة في الصيف| اعرف السبب

بـ 3 خطوات .. علاج ضربة الشمس للكبار

اندمج في الغناء.. شاب صيني يصاب بمرض خطير بسبب حفلة

ثمن السوار فقط 4500 جنيه إسترليني.. هذه قيمة الإطلالة الأخيرة لملكة بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. برغوث يتسبب في بتر يد وساق شاب أمريكي.. تفاصيل مؤلمة

الحكومة تكشف كواليس أزمة انقطاع الكهرباء وتعلن تحركات عاجلة| فيديو جراف

هينزلوا الشغل يوم الأحد.. فئات مستثناة من قرار العمل بالمنزل.. فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ