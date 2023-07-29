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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعلَّها الآن.. 10 حيل تخلي إنترنت موبايلك سريع

10 حيل تخلي إنترنت
10 حيل تخلي إنترنت موبايلك سريع

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من روتين حياتنا اليومي، نستخدمها سواء للتواصل في العمل أو بين الأصدقاء والمعارف ومشاهدة المحتويات الترفيهية، ومع ذلك ، يمكن أن تكون سرعة الإنترنت البطيئة محبطة لكثير من المستخدمين ويمكن أن تعيق الإنتاجية والتواصل. 

في السطور التالية نرصد لك 10 حيل يمكنك من خلالها تسريع الإنترنت على هاتفك المحمول ولكن قبل أن هذه الخطوات من الضروري أن تفهم سرعة شبكة الهاتف لديك. سيكون لجهازك المحمول سرعة محددة ، والتعريف الخاص بها 3G أو 4G أو 5G وهي التي تعبر عن مراحل سرعة الشبكة بالطبع شبكات الجيل الخامس هي الأقوى والأسرع.

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إذا كنت تبحث عن أسرع سرعة إنترنت في هاتف ذكي، ففكر في الترقية وشراء موبايل يدعم أحدث شبكة 5G. ومع ذلك ، يجب أن تتأكد من أن هاتفك المحمول الـ 5G يعمل مع مشغل شبكة الإنترنت لديك لديه شبكة 5G نشطة. 

الآن إليك بعض النصائح لزيادة سرعة الإنترنت أيا كان مقياس الإنترنت لديك.

10 حيل تخلي إنترنت موبايلك سريع 

1. أعد تشغيل هاتفك: لأنه يساعد في مسح ذاكرة التخزين المؤقت وتحسين سرعة الشبكة.

2. تحديث سوفت وير الموبايل: يمكن أن يساعد تحديث برامج هاتفك على تحسين سرعة الشبكة وإصلاح الخلل البرمجي الذي يمكن أن يبطيء السرعة

3. تعطيل تطبيقات الخلفية: يمكن أن تستهلك تطبيقات الخلفية الكثير من البيانات وتبطئ سرعة النت.

4. مسح ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات: يمكن أن يساعد في تحسين سرعة الشبكة عن طريق تحرير مساحة على هاتفك.

5. استخدام VPN: يمكن أن يساعد استخدام VPN في تحسين سرعة الشبكة عن طريق تشفير بياناتك وتقليل كمية البيانات التي يجب نقلها.

6. قم بتعطيل التحديثات التلقائية: لأنها تستهلك الكثير من البيانات وتأخذ من الجيجابايتس الخاصة بك وبالتالي تعطيلها ولو مؤقتا يساهم في سرعة الإنترنت

7. استخدام متصفح خفيف الوزن: يمكن أن يساعد استخدام متصفح خفيف الوزن في تحسين سرعة الشبكة وتقليل حجم البيانات التي يجب نقلها عبر الخوادم.

8. تعطيل المزامنة التلقائية: لتحسين سرعة النت عكل ميزة الـ Auto-Sync التي تقوم بنقل كل بياناتك ومدخلاتك المختلفة إلى التخزين السحابي للاحتفاظ بها.

9. التبديل إلى وضع الطائرة Airplane : يمكن أن يساعد التبديل إلى وضع الطائرة ثم الرجوع إلى الوضع العادي مرة أخرى في تحسين سرعة الشبكة عن طريق إعادة تعيين اتصال شبكة الهاتف.

10. إعادة ضبط الجهاز بإعدادت المصنع: وهو ما يؤدي إلى مسح جميع التطبيقات والبيانات من هاتفك وبالتالي تتخلص من data أو بيانات كثيرة تأخذ من مساحة التخزين وتقلل السرعة.

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