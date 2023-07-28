رسميًا .. يايسله مديرًا فنيًا لـ الأهلي السعودي

أعلن نادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة، تعيين الألماني ماتياس يايلسه،كمديرا فنيا للفريق الأول، بداية من الموسم المقبل.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد رحل عن تدريب الأهلي السعودي بعد صعوده بالفريق إلى دوري روشن السعودي.

وتولي الجنوب إفريقي موسيماني، تدريب فريق الوحدة السعودي، ويقودها في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وكان يايسله قد فسخ عقده صباح اليوم، مع فريق ريد سالزبورج النمساوي بالتراضي، على الرغم من امتداد عقده مع الفريق حتى صيف 2025، من أجل تولي تدريب الأهلي السعودي.

يُذكر أن صاحب الـ 35 عامًا، قد قاد سالزبورج في 92 مباراة، وفاز في 64 لقاء، وتعادل في 18 مباراة، وخسر 10 آخرين.