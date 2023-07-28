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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا جاحدة .. محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه

محمد عدوية
محمد عدوية

طرح المطرب محمد عدوية، أغنية جديدة له تحمل اسم يا جاحدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية يا جاحدة لـ محمد عدوية، من كلمات: أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع: محمد القماح، وهندسة صوتية: خالد رؤوف. 

محمد عدوية تعرف عني ايه

 

وكان المطرب الشعبي محمد عدوية، طرح أولى أغاني ألبومه الجديد والتي تحمل اسم تعرف عني إيه، تزامنا مع الموسم الصيفي. 

محمد عدوية

أحدث أغاني محمد عدوية 

كان محمد عدوية، طرح مؤخرا أغنية مفاجأة، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في شهر يونيو الماضي. 

كما طرح محمد عدوية أغنية "سامحنى يابا" بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى أغنية مسلسل "حوارى بوخاريست" الذى تم عرضه منذ حوالى 7 سنوات من بطولة النجم أمير كرارة ومى سليم .

وأعرب النجم محمد عدوية، في تصريحات سابقة عن سعادته بتقديم فقرة غنائية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا.

وأكد محمد عدوية أنه سعيد للغاية خاصة أنه ابن محافظة المنيا، وأنه شرف له المشاركة فى هذه الاحتفالية المهمة، وأنه سعيد بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

النجم محمد عدوية طرح أغنية جديدة من قبل تحمل اسم "قفلوا علينا الباب" عبر موقع يوتيوب، وأعلن عدوية أن الأغنية إهداء خاص للفنان أحمد عصام، بمناسبة حفل زفافه، وحضره معظم نجوم الفن والغناء.

وأكد مؤخرًا محمد عدوية أنه سيقاضي منتحل شخصيته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قام شخص بانتحال حساب باسمه، مشيرًا إلى أنه لا يملك سوى صفحة رسمية باسمه.

عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

محمد عدوية المطرب محمد عدوية يا جاحدة أغنية يا جاحدة المطرب الشعبي محمد عدوية

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