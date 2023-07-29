تعرف على 8 معلومات عن مشروع تطوير مستشفى أسوان للتأمين الصحي

تشهد محافظة أسوان طفرة كبيرة في القطاع الصحى استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يستهدف تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، لتعمل وفق المنظومة الجديدة.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " فى 8 معلومات الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروع تطوير مستشفى أسوان للتأمين الصحى، ضمن المنظومة الجديدة.

مستشفى أسوان

1. يجرى حالياً تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة لمستشفى أسوان للتأمين الصحى العريق.

2. تعد مستشفى التأمين الصحى ضمن 11 مستشفى يتم تطويرها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وأيضاً 112 مركز طبى ووحدة صحية .

3. تصل تكلفة تطوير مستشفى أسوان للتأمين الصحى إلى نحو 1.2 مليار جنيه.

4. وتقع مستشفى أسوان للتأمين الصحى على مساحة 16 ألف م2.

5. تتكون مستشفى أسوان للتأمين الصحى من 5 أدوار منها بدروم و 4 أدوار علية .

6. تضم مستشفى أسوان للتأمين الصحى 176 سرير منها 110 سرير إقامة ، و 39 سرير عناية مركزة ، و 18 سرير للأطفال المبتسرين.

7. كما تضم مستشفى أسوان للتأمين الصحى 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات.

8. وتحتوى مستشفى أسوان للتأمين الصحى على 24 ماكينة غسيل كلوى.

التأمين الصحي الشامل

وكان قد أوضح أشرف عطية محافظ أسوان إلى أنه يتم إلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهاتها وتتولى المحلياتا متابعة تطبيق هذه الإجراءات ، مع إلزام المنشآت الرياضية الكبرى بتخفيض إستهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب إنتهاء الفعاليات والأنشطة التى تقام بها فى الفترة المسائية ، على أن يتم التنسيق مع جهات الإختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات فى الفترة الصباحية ، بالإضافة إلى إستبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة ، وإستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على تحقيق المحافظة لمعدلات إنجاز عالية فى مشروعات المرحلة الأولى المتعلقة بالإدارة المحلية فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 19 مشروع تضم 7 أسواق ، و 6 مواقف للسيارات ، و 6 نقاط إطفاء مما سيساهم بدوره فى تقديم خدمات متميزة ، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بها على الوجه الأكمل.

ووجه المحافظ بأهمية الإسراع فى معدلات الإنجاز لمختلف المشروعات المتبقية لتحقيق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل ، مع القيام بتسوية الشوارع ورفع تراكمات ومخلفات الأعمال أولاً بأول، للتجهيز للبدء فى أعمال الصف.