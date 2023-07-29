عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على 8 معلومات عن مشروع تطوير مستشفى أسوان للتأمين الصحي

مستشفى أسوان للتأمين
مستشفى أسوان للتأمين الصحى

تشهد محافظة أسوان طفرة كبيرة في القطاع الصحى استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يستهدف تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، لتعمل وفق المنظومة الجديدة.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " فى 8 معلومات الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروع تطوير مستشفى أسوان للتأمين الصحى، ضمن المنظومة الجديدة. 

 

 

مستشفى أسوان 

1. يجرى حالياً تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة لمستشفى أسوان للتأمين الصحى العريق.

2. تعد مستشفى التأمين الصحى ضمن 11 مستشفى يتم تطويرها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وأيضاً 112 مركز طبى ووحدة صحية .

3. تصل تكلفة تطوير مستشفى أسوان للتأمين الصحى إلى نحو 1.2 مليار جنيه.

4. وتقع مستشفى أسوان للتأمين الصحى على مساحة 16 ألف م2.

5. تتكون مستشفى أسوان للتأمين الصحى من 5 أدوار منها بدروم و 4 أدوار علية .

6. تضم مستشفى أسوان للتأمين الصحى 176 سرير منها 110 سرير إقامة ، و 39 سرير عناية مركزة ، و 18 سرير للأطفال المبتسرين.

7. كما تضم مستشفى أسوان للتأمين الصحى 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات.

8. وتحتوى مستشفى أسوان للتأمين الصحى على 24 ماكينة غسيل كلوى.

 

التأمين الصحي الشامل 

وكان قد أوضح أشرف عطية محافظ أسوان إلى أنه يتم إلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهاتها وتتولى المحلياتا متابعة تطبيق هذه الإجراءات ، مع إلزام المنشآت الرياضية الكبرى بتخفيض إستهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب إنتهاء الفعاليات والأنشطة التى تقام بها فى الفترة المسائية ، على أن يتم التنسيق مع جهات الإختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات فى الفترة الصباحية ، بالإضافة إلى إستبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة ، وإستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على تحقيق المحافظة لمعدلات إنجاز عالية فى مشروعات المرحلة الأولى المتعلقة بالإدارة المحلية فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 19 مشروع تضم 7 أسواق ، و 6 مواقف للسيارات ، و 6 نقاط إطفاء مما سيساهم بدوره فى تقديم خدمات متميزة ، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بها على الوجه الأكمل. 

ووجه المحافظ بأهمية الإسراع فى معدلات الإنجاز لمختلف المشروعات المتبقية لتحقيق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل ، مع القيام بتسوية الشوارع ورفع تراكمات ومخلفات الأعمال أولاً بأول، للتجهيز للبدء فى أعمال الصف.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مستشفي اخبار المحافظات التأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

الأرصاد تزف أول خبر سار للمواطنين بعد 14 يوما من الموجة الحارة

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

ترشيحاتنا

الجماهير تهتف لـ نانسي عجرم في حفل العلمين.. والفنانة ترد: بحبكم

حصل على جائزة التفوق عام 2006 وبعدها.. ذكرى رحيل الشاعر حلمي سالم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

فيفو تطلق X Fold 3 و Vivo X100 Pro + أوائل 2024

أسعار كيا سورينتو موديل 2023 في مصر .. صور

هل يلزم صيام اليوم الحادي عشر من محرم لمن فاته تاسوعاء؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالهوت شورت.. نانسي عجرم تشعل سماء العلمين الجديدة

ببنطلون لامع.. أحمد سعد يثير الجدل في حفله بالعلمين الجديدة

5 سلالات لفيروس التهاب الكبد .. وكيف ينتقل كل منها؟

نجل راغب علامة يسانده في حفل العلمين من خلف الكواليس .. صور

فيديو

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ