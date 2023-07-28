السنغال تعتقل المعارض عثمان سونكو

ذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، أن السلطات السنغالية اعتقلت المعارض عثمان سونكو، دون إبداء أسباب محددة لهذا الاعتقال.

وقال أوسينو لي المتحدث باسم حزب "باستيف" الذي يتزعمه سونكو لوكالة فرانس برس، إن "عثمان سونكو اعتقل وكان هناك رجال أمن أمام منزله، في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة.

وكتب المحامي الفرنسي خوان برانكو، الذي يدافع عن الخصم السنغالي، في رسالة على تويتر، أعيدت تسميتها بـ "X": "عثمان سونكو محتجز للتو في قبو المحكمة".

وأفاد صحفيو وكالة فرانس برس، أن عدة سيارات للشرطة، من بينها شاحنتان لمكافحة الشغب، كانت متوقفة، مساء الجمعة ، أمام المحكمة الرئيسية في داكار.

وحُكم على عثمان سونكو في 1 يونيو الماضي بالسجن لمدة عامين بعد إدانته في تهم التشهير والاغتصاب، وهو الحكم الذي يجعله غير مؤهل للترشح في الانتخابات الرئاسية السنغالية المقبلة.

وتسبب الحكم الصادر بحق سونكو، في حدوث اضرابات أسفرت عن مقتل 16 شخصا بعد الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن السنغالي.

وكان المتحدث باسم الحكومة السنغالية، عبدو كريم فوفانا، قد أشار مؤخرا إلى أن قرار اعتقال سونكو من عدمه يعود إلى النيابة العامة وقال وزير العدل بعد إدانته مباشرة إنه يمكن اعتقال السيد سونكو "في أي وقت".