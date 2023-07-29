طبق سوري شهير.. طريقة عمل كباب الحلة

كباب الحلة هو طبق سوري شهير ولذيذ يتكون من لحم الغنم المفروم والبصل والبهارات المختلفة. وفيما يلي طريقة عمل كباب الحلة للشيف مصطفى العمدة.

مكونات عمل كباب الحلة

1 كيلوغرام لحم غنم مفروم

4 حبات بصل كبيرة مفرومة ناعماً

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بهارات

1/2 ملعقة صغيرة كمون

1/4 ملعقة صغيرة قرفة

1/4 ملعقة صغيرة حبهان

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون (اختياري)

حبات الطماطم والفلفل الأخضر المشوي للتقديم



طريقة عمل كباب الحلة

1- في وعاء كبير، يتم خلط اللحم المفروم والبصل والملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون والقرفة والحبهان والفلفل الأحمر المطحون (إذا تم استخدامه) حتى يتداخل الخليط جيداً.

2- تُشكل اللحمة المفرومة إلى كرات صغيرة بحجم الكف، ثم تُشكل الكرات إلى شكل أقراص رفيعة ودائرية.

3- تُسخّن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة.

4- يتم تقديم الكباب في قدر الحلة، حيث يتم وضع القليل من الزيت في قاع الحلة ثم ترصّ فيها الكباب بشكل دائري متداخل.

5- يُغطّى الحلة بغطاء محكم ويتم وضعها على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة أو حتى ينضج اللحم تماماً.

6- يتم تقديم كباب الحلة ساخناً مع الطماطم والفلفل الأخضر المشوي.