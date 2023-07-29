عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هي التكاليف الإضافية عند استخدام المكيف الصحراوي؟

صدى البلد

يعتبر المكيف الصحراوي أحد الخيارات المناسبة لتبريد المناطق الحارة والجافة، إلا أنه يمكن أن يتسبب في بعض التكاليف الإضافية التي يجب على المستخدمين أخذها بعين الاعتبار. ومن هذه التكاليف الإضافية وفقا لما نشره موقع هيلثى.

1- استهلاك الطاقة العالي: يتطلب المكيف الصحراوي استخدام مروحة لسحب الهواء الساخن من الخارج وتمريره عبر وسط التبريد الرطب. وبالتالي ، فإن هذا النوع من المكيفات يستهلك كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية مقارنةً بأنواع المكيفات الأخرى.

2- الصيانة الدورية: يحتاج المكيف الصحراوي إلى صيانة دورية مثل تنظيف الفلاتر والمروحة وتغيير وسط التبريد الرطب. ويمكن أن تتطلب هذه الصيانة الإضافية تكاليف إضافية.

3- الرطوبة: يزيد استخدام المكيف الصحراوي من مستويات الرطوبة في الهواء، وهذا يمكن أن يتسبب في بعض المشاكل مثل تشكل العفن والرطوبة في الجدران والأثاث والأرضيات.

4- الصوت: قد يصدر المكيف الصحراوي أصوات عالية نسبياً، وهذا يمكن أن يكون مزعجاً للبعض.

5- الحساسية: يمكن للمكيف الصحراوي أن يسبب بعض الحساسية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل التنفس أو الحساسية من الرطوبة.

لذا، ينبغي على الأفراد النظر في هذه التكاليف الإضافية عند النظر في استخدام المكيف الصحراوي، ومقارنتها بالتكاليف الإضافية لأنواع المكيفات الأخرى لتحديد الخيار الأفضل لتبريد المساحة المطلوبة.

استهلاك الطاقة الطاقة الكهربائية المكيف الصحراوي ​​​​​​​health الهواء الساخن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

صورة صادمة من خالد الغندور بعد رباعية الزمالك في شباك المنستيري

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع صدى البلد

موضوعات متعلقة

بعد انهيار سد كاخوفكا.. جروسي يحذر من انخفاض مستوى المياه في خزان زابوريجيا

أسباب ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بعد تشغيل التكييف في الصيف

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

فرصة لرجال الأعمال والمطورين العقاريين| رئيس الوزراء يزف البشائر لراغبي الاستثمار.. تفاصيل 22 قرارا جوهريا

ترشيحاتنا

بأسلوب المغافلة.. حبس شخصين سرقا حقيبة أجنبي بالقاهرة

تنسيق الجامعات 2023.. موعد فتح باب القبول ببرامج ألسن عين شمس

المهن التمثيلية ترد علي أزمة النقاد مع المهرجان القومي للمسرح المصري

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

البيت الأبيض يخفض توقعاته بشأن عجز الموازنة الأمريكية لعام 2023 ‏

وزيرة الثقافة الأردنية: مصر قدمت الكثير للثقافة العربية والعالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوله 45.7 متر.. أكبر سندويتش في العالم يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

بالهوت شورت.. نانسي عجرم تشعل سماء العلمين الجديدة

ببنطلون لامع.. أحمد سعد يثير الجدل في حفله بالعلمين الجديدة

5 سلالات لفيروس التهاب الكبد .. وكيف ينتقل كل منها؟

فيديو

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ