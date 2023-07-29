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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مايان السيد تهنئ هنادي مهني بعيد ميلادها

مايان السيد و هنادي
مايان السيد و هنادي مهني

هنأت الفنانة مايان السيد، الفنانة هنادي مهني بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
 

وشاركت صورة تجمعهم معا، وكتبت:"اسعد اعياد الميلاد لوحده من الطف الناس عسي ان تكون حياتك مليئه بالسعادة والحب والنجاحالجميله دودي".


 

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديدتقدمالفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا،وتناقشفكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلىمصربابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقفقدريةيستقبلونها بطريقة كوميدية.

 

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد،آدمالشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندسالديكورعمرعلاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل

 

1000 حمدالله على السلامة الفنانة هنادي مهني الفنانة مايان السيد بمناسبة عيد ميلادها مطرب المهرجانات عنبة

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