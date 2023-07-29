الأولى إفريقيا والسادسة عالميا.. مصر تقطع خطوات مهمة في مجال الاستزراع السمكي

أكد عاطف صلاح، مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية، أن إنتاج الأسماك في مصر تخطى الـ 2 مليون طن سنويًا، كما تحتل مصر المركز الأول إفريقيًا والسادس عالميًا في مجال الاستزارع السمكي، مؤكدًا أن المشروعات القومية كان لها دور كبير في هذا التقدم ومنها مشروع الفيروز وبركة غليون.



وأضاف “صلاح” خلال حواره ببرنامج “صباح الخيريا مصر” والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية"، اليوم السبت، أن 80% من الإنتاج يأتي من المزارع السمكية، موضحًا أن الاستزارع السمكي هي عملية محكمة تمامًا من ناحية الغذاء، حيث يتم التحكم في كمية الغذاء التي تتناولها الأسماك على عكس المصايد الطبيعية.

وتابع مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية أن مصر أصبح لديها العديد من المزارع التي حصلت على الجودة وأصبحت مؤهلة للتصدير.