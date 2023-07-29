درجات الحرارة تقترب من 50.. لحظات قاسية وموجة حر عنيفة في أغسطس

تشهد مصر ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وأعلى نسبة رطوبة خلال صيف هذا العام، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت 29 يوليو 2023.

درجات الحرارة اليوم السبت

موعد نهاية موجة الحر

وحالة الطقس اليوم السبت ستشهد إنكسار للموجة الحارة على كافة الأنحاء وانخفاض طفيف في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء بقيم تتراوح من(2 - 3)درجة مئوية مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وعن الظواهر الجوية، كشفت هيئة الأرصاد عن تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وعن انتهاء موجة الحر في مصر، كشفت الأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة خلال شهر أغسطس المقبل، فوفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية فإن أعلى معدلات رطوبة في فصل الصيف تسجل في شهر أغسطس؛ ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال الشهر، فيما يتوقع أن تقترب درجات الحرارة في ساعات الذروة من 50 درجة مئوية خاصة في المحافظات الجنوبية.

ويساعد ذلك على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

الظواهر الجوية

توقعات الأرصاد لأغسطس

ومن المتوقع أن يتراوح معدل درجات الحرارة في شهر أغسطس بين 34 إلى 37 درجة مئوية، وقد تتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا في يوليو 2023.

وخلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، من المتوقع أن تشهد حالة الطقس امتدادا مرتفع العروض الوسطى مصحوبا برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء، معلنًا بذلك عن الانفراجة المنتظرة لكسر الموجة شديدة الحرارة التي نشهدها حاليا.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت غانم- خلال تصريحات لها، إن اليوم متوقع أن تقل حدة الموجة الحارة، لافتة إلى أن شهر أغسطس هو ذروة فصل الصيف بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن التأثيرات الضغطية سيختلف توزيعها مما يعمل على تقليل حدة الموجة الحارة، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مؤكدة أنه اعتبارًا من اليوم سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بحوالي من درجتين لـ 4 درجات في معظم أنحاء الجمهورية.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاط نسبي للرياح خلال فترات الليل مما يعمل على تحسين الأجواء خلال فترة المساء، حيث متوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، وكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية الموجة شديدة الحارة التي شهدتها البلاد وتغير حالة الطقس إلى امتداد منخفض الهند الموسمى، الذي يتعاظم تأثيره خلال شهر يوليو وأغسطس، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية أن الرطوبة السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة، وأن فترات الليل تشهد ارتفاعا في نسب الرطوبة، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب التواجد بالقرب من أماكن التهوية، والتكييف مع هذه الموجات خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله .

درجات الحرارة اليوم السبت

وتسجل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة خلال حالة الطقس اليوم السبت 29-7-2023 في مصر كالتالي:

- درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 36 المحسوسة 39

- درجات الحرارة على السواحل الشمالية العظمى 33 المحسوسة 36

- درجات الحرارة على جنوب سيناء العظمى 42 المحسوسة 45

- درجات الحرارة على شمال الصعيد العظمى 41 المحسوسة 43

- درجات الحرارة على جنوب الصعيد العظمى 44 المحسوسة 45

كما نرصد متوسط نسبة الرطوبة اليوم السبت:

- القاهرة والوجه البحري: ليلا 85-90% ونهارا 40-35%

- السواحل الشمالية: ليلا 90-95 % ونهارا 55-60%

- جنوب سيناء: ليلا 65-60% ونهارا 25-30%

- شمال ووسط الصعيد: ليلا 60-55% ونهارا 25-20%

- جنوب الصعيد: ليلا 40-35% ونهارا 15-10%