عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: مواصلة أعمال تطوير الشوارع بمنفلوط

أعمال التطوير والتجميل
أعمال التطوير والتجميل بمركز منفلوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة أعمال تطوير الشوارع بمدينة منفلوط بتركيب البلدورات والأرصفة والانترلوك تمهيداً لأعمال الرصف وفقاً للامكانات المتاحة لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها وبناءاً على الخطة الموضوعة مسبقاً لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار جهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 مشيراً إلى العمل على رفع كفاءة الشوارع سواء بتحويلها من شوارع ترابية إلى شوارع مرصوفة أو تركيب بلاط الانترلوك وذلك لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء بتخفيض إنارة الشوارع ولوحات الإعلانات

أسيوط: توريد 138 ألفا و762 طن قمح محلي بالشون والصوامع


وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمد عبدالغني رئيس المركز بتركيب بلدورات والأنترلوك للأرصفة بعدد من الشوارع بمنطقة جناين أيوب والشوارع المحيطة بمدرسة محب أيوب الاعدادية بنين والشوارع المتفرعة من تقسيم الصياد والمتفرعة من شارع المستشفى المركزي وشارع البنك الأهلي المصري عقب تسوية تلك الشوارع وإزالة العوائق والمعوقات والتعديات تمهيداً لأعمال الرصف فضلاً عن تركيب الانترلوك في عدد من الشوارع الضيقة والجانبية والحارات بمدينة منفلوط والتي يصعب رصفها بالطرق التقليدية والمدرجة فى الخطة كالحارات المتفرعة من منطقة ابوالعباس ودرب الخماره قبلي بجوار الكنيسة القبلية بمدينة منفلوط عقب الانتهاء من رفع الاشغالات والتعديات وتسوية هذه الشوارع وفرش تربة رملية وذلك لتسهيل حركة مرور المواطنين حيث يتم متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني من مسئولي الوحدة المحلية للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والإنتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر.

IMG-20230729-WA0002
IMG-20230729-WA0002
IMG-20230729-WA0003
IMG-20230729-WA0003
IMG-20230729-WA0007
IMG-20230729-WA0007
IMG-20230729-WA0006
IMG-20230729-WA0006
IMG-20230729-WA0008
IMG-20230729-WA0008
IMG-20230729-WA0000
IMG-20230729-WA0000
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط تركيب انترلوك تركيب انترلوك بشوارع منفلوط رصف الطرق بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات قليلة

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وتحسن الطقس اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

رفع الحد الأدنى للمعاشات بنص القانون.. قرار مرتقب بعد زيادة الاشتراك التأميني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يوافق على 453 طلب انتداب وإعارة و493 إجازة للعاملين بالتعليم

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ

ترشيحاتنا

هل يترك الشخص عبادة معينة مخافة الرياء؟.. أمين الإفتاء يجيب

تراجع الفراخ.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 يوليو 2023

عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على رئيس الوزراء قبل اعتمادها وإعلانها

درجات الحرارة تقترب من 50.. لحظات قاسية وموجة حر عنيفة في أغسطس

حرارة أعلى من المعدل العام بـ3 درجات.. وتحذيرات من الطقس بدولة عربية

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشارها في الساحل.. معلومات صادمة عن فيلر الشفايف

طريقة عمل البقلاوه اليوناني| بمذاق لا يقاوم

ينطلق اليوم.. مواعيد وأماكن عروض قصور الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح المصري|صور

بملابس ملفتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها

فيديو

قبلات وأحضان.. شاهد فتاة تقتحم كواليس حفل راغب علامة بمهرجان العلمين

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ