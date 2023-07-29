نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. معلومات مهمة عن تنسيق الجامعات والترشح للكليات

تنسيق الجامعات 2023.. ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وسط حالة من القلق والترقب تنتاب البيوت المصرية، مع قرب إعلان اعتماد النتيجة.

ويترقب طلاب الثانوية العامة 2023 تنسيق الجامعات 2023، وانطلاق أعمال تنسيق الجامعات 2023، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة 2023.

تنسيق الجامعات 2023

ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن خطوات تسجيل الرغبات وأبرز المعلومات عن تنسيق الجامعات 2023 والترشح للكليات، للتعرف عليها ومراعاتها عند تسجيل رغبات الكليات بـ تنسيق الجامعات 2023، وخلال السطور التالية نوضح لكم أبرز المعلومات المهمة عن تنسيق الجامعات 2023 والترشيح للكليات.

طلاب الثانوية العامة 2023

تنسيق الجامعات 2023.. كشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، عن استمرار العمل في مكتب التنسيق طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية والأسبوعية، فلا يوجد إجازة فى مكتب التنسيق ، استعدادا لانطلاق تنسيق الجامعات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2023.. وقال السيد عطا، إنه من المتوقع إطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم، ثم تقوم الوزارة بإرسال نسخة النتيجة لوزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق تمهيدا لعمل شرائح المجموع وتحديد الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق.

تنسيق الجامعات 2023.. ‏وأكد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا فى دليل طلاب الثانوية العامة للتعامل مع موقع التنسيق ، أنه من بين الأخطاء الشائعة توجه الطالب إلى مكاتب التنسيق الرئيسية للتعرف على نتيجة التنسيق والترشح للكليات والمعاهد.

تنسيق الجامعات 2023.. وقال مكتب التنسيق ، إن الطالب يقوم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة الكلية المرشح لها ويمكنه طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق و الانتهاء من مرحلة التحويلات حيث تصبح بطاقة الترشيح نهائية.

أعمال التنسيق والترشيح للكليات

تنسيق الجامعات 2023.. كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

تنسيق الجامعات 2023.. وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2023.. وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن المركز الإعلامي للوزارة يواصل حملته التوعوية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg.

على جانب أخر يواصل موقع التنسيق اتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة فى التقدم لاختبارات القدرات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك والتى تضم كليات ذات الطابع العملي التطبيقي مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تُمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال، وهذه الكليات هي: (كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)، وكليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية أقسام (التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمسرح التربوي)، وكليات التربية الرياضية، وشُعب (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس).

إعلان المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

ومن المقرر إعلان المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2023، عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وإعلانها للطلاب بفترة زمنية قصيرة، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل 2023.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب المنصورة 387.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب سوهاج 386.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. هندسة بترول و تعدين السويس 386.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب دمياط 386.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب الزقازيق 385.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب فاقوس 384.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب كفر الشيخ 383.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب طنطا 383.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان المنصورة 382.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان جنوب الوادي 382.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب الإسكندرية 382.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب بور سعيد 381.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب القاهرة 381.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسيوط 381.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب عين شمس 380.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب جنوب الوادي 380.

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب المنوفية بشبين الكوم 380.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب بنها 379.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب الاقصر 379.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب المنيا 378.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان الزقازيق 378.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب حلوان 378.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان كفر الشيخ 377.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب الفيوم 377.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب السويس 377.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان المنوفية 377.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب العريش 376.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان أسيوط 376.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسوان 376.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب بني سويف 376.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان عين شمس 376.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان القاهرة 376.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان الإسكندرية 376.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان طنطا 376.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب الوادي الجديد 375.6

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان المنيا 375.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان الفيوم 375.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان السويس 375.0

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. طب أسنان بني سويف 374.5