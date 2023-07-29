بعد انسحاب بيراميدز.. الأهلي يستعد للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن إدارة النادي الأهلي تضع الرتوش الأخيرة على صفقة ضم رضا سليم، لاعب فريق الجيش الملكي المغربي، خلال الصيف الحالي.

وقال شوبير عبر برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس” :" الأهلي أنهى اتفاقه مع الجيش الملكي على كافة تفاصيل صفقة ضم رضا سليم، يتبقى فقط الاتفاق النهائي مع اللاعب".

وأضاف:" الأهلي كان قد أنهى كل شيء مع رضا سليم ولكن الطلبات الجديدة تسببت في نوع غضب الأهلي، ولكن رغم ذلك يضع الأهلي الرتوش الأخيرة على الصفقة، ومن الممكن أن يكون رضا سليم في القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة وينضم للأهلي".

انسحاب بيراميدز

وتابع:" صفقة انضمام رضا سليم إلى الأهلي شبه منتهية، بيراميدز كان قدم عرضا لضم رضا سليم وتوقفت المفاوضات عند 800 ألف دولار، ثم انسحب من الصفقة".

وسيصبح رضا سليم ثاني صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع إمام عاشور من نادي ميتلاند الدنماركي.