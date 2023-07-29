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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مياه الغربية: تجديد اعتماد شهادة الأيزو Iso 17.25 للمعمل المركزي

مياه الغربية
مياه الغربية

أكد الدكتور المهندس حمـدى محمـد شـطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب اليوم ، أنه تم تجديد اعتماد شهادة الأيزو 17.25 للمعمل المركز للمياه بالشركة من المجلس الوطنى للإعتماد بالإضافة إلى زيادة مجال الإعتماد إلى ( 109 ) عنصر وذلك بإضافة اعتماد معمل البكتريولوجى وبعض العناصر بمعمل الكيمياء غير العضوية وإدارة جمع العينات .

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وتعد شهادة الإعتماد " Iso 17.25 " من أعلى شهادات الجودة فى مجال المعامل وكفاءة الإختبارات حيث أشاد فريق التقنية خلال زيارته يومى 26 _27 من الشهر الجارى بآداء المعمل المركزى للمياه وبمستوى كفاءة العاملين بقطاع المعامل والجودة .

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وقدم الدكتور المهندس حمـدى محمـد شـطا رئيس الشركة التهنئة لجميع العاملين بالإدارة العامة للمعمل المركزى للمياه وإدارة الجودة وقطاع المعامل والجودة على تحقيق هذا النجاح وتجديد اعتماد شهادة الأيزو  " Iso 17.25 " .

 

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IMG-20230729-WA0022
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الاستراتيجية الوطنية الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي بالغربية المهندس حمدي محمد شطا تجديد اعتماد المعمل المركزي

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