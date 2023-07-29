تعرف على الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023

ساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 تنسيق الجامعات 2023، وانطلاق أعمال تنسيق الجامعات 2023، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ، بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة 2023.

تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. وارتفع معدل البحث عن تنسيق الجامعات 2023، والحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى بـ تنسيق الجامعات 2023، بالتزامن مع استعداد مكاتب التنسيق لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ويترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم معرفة الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى بـ تنسيق الجامعات 2023 ةتوقعات تنسيق الكليات 2023، وخاصة كليات القمة التي ستضمها المرحلة الأولى، حيث أن توقعات تنسيق الجامعات بالشعبة العلمية لعام 2023، وتوقعات تنسيق الجامعات شعبة أدبي، تأتي بالتزامن مع استعدادات مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال جميع تقديمات طلبة الثانوية العامة، بعد القيام بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023.

موعد إطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

تنسيق الجامعات 2023.. وقال السيد عطا، أن من المتوقع إطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم، ثم تقوم الوزارة بإرسال نسخة النتيجة لوزارة التعليم العالى ومكتب التنسيق تمهيدا لعمل شرائح المجموع وتحديد الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق.

تنسيق الجامعات 2023.. وأكد مكتب التنسيق ،أن الطالب يقوم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة الكلية المرشح لها ويمكن انه طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق و الانتهاء من مرحلة التحويلات حيث تصبح بطاقة الترشيح نهائية.

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب المنصورة 387.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب سوهاج 386.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. هندسة بترول و تعدين السويس 386.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب دمياط 386.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب الزقازيق 385.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب فاقوس 384.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب كفر الشيخ 383.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب طنطا 383.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان المنصورة 382.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان جنوب الوادي 382.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب الإسكندرية 382.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بور سعيد 381.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب القاهرة 381.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسيوط 381.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب عين شمس 380.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب جنوب الوادي 380.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب المنوفية بشبين الكوم 380.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بنها 379.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب الاقصر 379.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب قناة السويس بالإسماعيلية 378.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب المنيا 378.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان الزقازيق 378.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب حلوان 378.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان كفر الشيخ 377.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب الفيوم 377.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب السويس 377.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان المنوفية 377.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب العريش 376.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان أسيوط 376.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسوان 376.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بني سويف 376.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان عين شمس 376.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان القاهرة 376.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان الإسكندرية 376.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان طنطا 376.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب الوادي الجديد 375.6

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان المنيا 375.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان الفيوم 375.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان السويس 375.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب أسنان بني سويف 374.5

نتيجة الثانوية العامة 2023.. علاج طبيعي كفر الشيخ 374.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. علاج طبيعي بنها 373.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. علاج طبيعي القاهرة 373.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة سوهاج 373.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. علاج طبيعي جنوب الوادي 372.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة المنصورة 372.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. علاج طبيعي السويس 372.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. علاج طبيعي بني سويف 372.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة طنطا 371.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة جنوب الوادي 371.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة الزقازيق 371.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة دمنهور 371.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة القاهرة 370.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة الإسكندرية 370.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة بور سعيد 370.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة عين شمس 370.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة المنوفية 370.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة أسيوط 370.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة مدينة السادات 370.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة المنيا 369.5

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة ج الوادي الجديد 369.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة بني سويف 369.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة حلوان 369.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. صيدلة الفيوم 369.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. هندسة القاهرة 366.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. هندسة المنصورة 366.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بيطري المنصورة 365.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات ومعلومات قنا علوم 365.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بيطري سوهاج 364.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. هندسة الزقازيق 363.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بيطري الزقازيق 363.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بيطري عين شمس 363.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بيطري كفر الشيخ 363.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. هندسة دمياط 362.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بيطري دمنهور 362.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بيطري المنوفية 362.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. هندسة عين شمس 361.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بيطري الإسكندرية 361.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بيطري أسيوط 361.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بيطري جنوب الوادي 360.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بيطري بنها 360.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 360.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بيطري القاهرة 360.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. طب بيطري المنيا 359.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. هندسة بور سعيد 359.0

نتيجة الثانوية العامة 2023.. حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359.0

