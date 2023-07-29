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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة بقرى ومراكز المحافظة

طرح لحوم بلدية
طرح لحوم بلدية

تستمر الوحدات المحلية بالتوسع في افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين في جميع المراكز والوحدات القروية، بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.

 

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واتساقا مع هذه التوجيهات، تم فتح منفذين لطرح اللحوم البلدية والسلع الغذائية فى قرية صندفا بمركز بني مزار "ضمن مبادرة محاربة غلاء الأسعار" ليصل بذلك عدد المنافذ إلى ٣ منافذ بجميع الوحدات القروية حيث تتم أعمال الذبح والتوزيع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين.

كما تواصل الوحدات المحلية بمراكز أبوقرقاص و سمالوط ومطاي تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ، حيث تشهد المنافذ إقبالاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من اللحوم وتوفير السلع والمواد الغذائية، وذلك ضمن خطة الوحدات المحلية للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار .

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