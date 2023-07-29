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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق عشة غرب الجيزة

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق عشة بمنطقة حدائق الأهرام غرب الجيزة بدون خسائر بشرية.

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السيطرة على حريق عشة في حدائق الأهرام

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بإشتعال النيران في قطعة أرض بشارع الكابلات بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الإنتقال والفحص.

وإنتقلت سيارتين إطفاء تابعة للحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده، بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجرى إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.

وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية في الحادث.

الجيزة أخبار الحوادث مديرية امن الجيزة حريق حريق حدائق الاهرام

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