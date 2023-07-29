اعتقال ابن رئيس كولومبيا في قضية غسيل أموال.. تفاصيل

أعلن مكتب المدعي العام ،في وقت مبكر اليوم السبت، إعتقال نيكولا بترو ، نجل الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو ، في إطار تحقيق في قضية غسيل الأموال والكسب غير المشروع.

ورحب بترو، وهو سياسي في إقليم أتلانتيكو ، بالتحقيق عندما بدأ في مارس الماضي، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وسبق لبترو وأن نفى الاتهامات بأنه أخذ أموالًا من مهربي المخدرات مقابل إشراكهم في جهود السلام التي يبذلها والده وقال أن لا أساس لها من الصحة.

وألقي القبض على زوجة نيكولا السابقة ، دايسوريس ديل كارمن فاسكيز ، التي قالت في وقت سابق من هذا العام لوسائل إعلام محلية إن شخصين متهمين بالتورط في تهريب المخدرات قدما أموالا لنيكولاس مقابل حملة والده ، من بين أعمال فساد مزعومة أخرى.

وقال الرئيس الكولومبي بيترو على موقع التواصل الأجتماعي "إكس" ، المعروف سابقًا باسم "تويتر" ، أنه كان مؤلمًا أن يُسجن أحد أبنائه ، لكن مكتب المدعي العام لديه جميع الضمانات للمضي قدمًا وفقًا للقانون.