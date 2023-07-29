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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في غياب ماني.. بايرن ميونخ يهزم كاواساكي الياباني وديا

فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ

تغلب فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره كاواساكي فرونتال الياباني بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت على الملعب التي أقيمت على الملعب الأولمبي في طوكيو.


جاء هدف بايرن ميونخ والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 57 من زمن المباراة.


واستبعد بايرن ميونخ نجمه السنغالي ساديو ماني من المباراة بسبب التفاوض مع أحد الأندية للرحيل في الصيف الحالي، حسبما ذكر النادي في بيان رسمي.


ووفقا للصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فإن نادي النصر السعودي في مفاوضات متقدمة لضم ساديو ماني.

بايرن ميونخ كاواساكي ساديو ماني النصر السعودي فابريزيو رومانو

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