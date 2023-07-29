الخال مش والد.. القصة الكاملة لجريمة ستيني في الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات مصرع خمسيني على يد خاله بمنطقة الجيزة أثر خلافات مادية بينهما.

القصة الكاملة لمقتل خمسيني على يد خاله في الجيزة

وتبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليه يقطن برفقة خاله في عقار ملك والده «ميراث» ودائما ما تحدث بينهما مشاكل ويستمع الجيران لأصواتهم، وفي يوم الواقعة نشب بينهما خلافا قام على أثره خال الضحية بتسديد طعنة له أودت بحياته.

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي أجريت برئاسة اللواء أحمد الوتيدي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم بالغ من العمر 65 والمجني عليه بالغ من العمر 50 عاما، ويعيشان سويا في منزل ملك والد المجني عليه.

التحريات: خلافات مادية وراء جريمة الخال

كما كشفت التحريات التي باشرها العقيد محمد الصغير مفتش فرقة مباحث غرب الجيزة، أن المتهم والمجني عليه كانوا دائمين التشاجر سويا، وفقا لأقوال الجيران ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مادية تطورت إلى مشاجرة قام فيها المتهم بتسديد طعنة لإبن شقيقته أردته قتيلا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بنشوب مشاجرة وقتيل بدائرة قسم الجيزة، وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع البلاغ.

وتبين العثور على جثمان شخص خمسيني بالغ من العمر 50 عاما، يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة نافذة في الصدر، وأسفرت جهود أجهزة أمن الجيزة التي أجريت برئاسة المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، أن وراء إرتكاب الواقعة خال المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن الجيزة القبض عليه وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة في الجيزة والتي قررت التصريح بدفن جثمان المجني عليه وذلك بعد ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص به وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وكذا طلبت تحريات المباحث في الواقعة.