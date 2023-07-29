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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من وزير الكهرباء العراقي بعد حريق محطة البكرية

وزير الكهرباء زياد
وزير الكهرباء زياد علي فاضل

قالت وزارة الكهرباء العراقية  زياد علي فاضل ،اليوم السبت، إن حادث حريق في محطة كهربائية يتسبب بانقطاع الكهرباء في عموم العراق والعمل جارٍ لإعادة  التيار خلال الساعات المقبلة.

وأكدت وزارة  الكهرباء العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أوعز بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة تتولى التحقيق، وبيان أسباب الحريق الذي حصل بمحطة البكر التحويلية الثانوية، والذي أدى إلى انفصال إرتباطات الخطوط الناقلة للمنطقة الجنوبية عن الوسطى، وتسبب بالانطفاء التام للمنظومة".


وأضافت الوزارة في البيان ، أن" الوزير وجه بتشكيل لجنة تحقيقية أخرى تتولى التحقيق بالاستهدافات التخريبية التي طالت أبراج وخطوط نقل الطاقة ( صلاح الدين الحرارية - حديثة ) جهد 400 ك. ف بمنطقة القناطر في صلاح الدين".

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