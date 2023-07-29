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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عزل بازوم واحتجازه..قرار عاجل من فرنسا بشأن أحداث النيجر

صدى البلد

أعلنت فرنسا ،اليوم السبت، تعليق مساعدتها المخصصة للتنمية ودعمها للموازنة في النيجر.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تطالب بعودة "النظام الدستوري" في النيجر في ظل وجود الرئيس محمد بازوم.

وتم تعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيسا للمجلس الانتقالي في النيجر.

كما حذر الانقلابيون في النيجر، أمس الجمعة، فرنسا من التدخل في الشأن الداخلي للنيجر، وذلك بعد يومين على احتجازهم للرئيس محمد بازوم داخل المقر الرئاسي.

 

وفي رسالة مصورة، حذر المتحدث باسم ما يسمى بـ"المجلس الوطني لحماية الوطن" الانقلابي القوات الفرنسية من التدخل في الشؤون الداخلي للنيجر.

وأشار إلى أنه لاحظ هبوط طائرة عسكرية فرنسية في المطار الدولي رغم إغلاق الحدود البرية والجوية حتى إشعار آخر.


وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،أمس ، ما وصفه بانقلاب عسكري خطير في النيجر، وإنه يعمل مع قادة إقليميين في منطقة الساحل بأفريقيا للدفاع عن الديمقراطية هناك، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

 

ودعا ماكرون من بابوا غينيا الجديدة لإطلاق سراح الرئيس بازوم، مضيفا أن فرنسا تدعم المنظمات الإقليمية إذا قررت فرض عقوبات على قادة الانقلابيين.

 

وكشفت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، اليوم الجمعة، عن آخر أخبار رئيس النيجر محمد بازوم وأنه بصحة جيدة على الرغم من أن مدبري الانقلاب يحتجزونه في مقره.  

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت كولونا إن بازوم تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة.

وأضافت أنه يمكن الوصول إليه، وقد قال أيضا إنه بصحة جيدة.

 

كما أعربت عن أملها في أن يستجيب الانقلابيون الذين احتجزوا رئيس البلاد إلى الدعوات الدولية للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

 

وقالت: "إذا سمعتموني أتحدث عن محاولة انقلابية، فذلك لأننا لا نعتبر الأمور نهائية، ولا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون عن تلك المحاولة إلى المجتمع الدولي".

وكان رئيس النيجر أكد أن شعب البلاد سيحافظ على المكاسب الديمقراطية التي جناها بصعوبة، وذلك فيأول تصريح علني له بعد تمرد عسكريين ضده، الأربعاء.

 

وأعلن عسكريون من الحرس الرئاسي في النيجر، الخميس، في بيان عبر التليفزيون، عزل رئيس البلاد، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.

 

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