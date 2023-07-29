عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هؤلاء سيعملون من المنزل يوم الأحد لمدة شهر.. نيفين منصور توضح

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث مع المواطن خلال مؤتمر صحفي، عن أسباب انقطاع الكهرباء خلال هذه الفترة، وأوضح أن السبب الرئيسي بسبب الارتفاع في درجات الحرارة التي تؤثر على البلاد.

txt

بيان عاجل من وزير الكهرباء العراقي بعد حريق محطة البكرية

txt

محافظ المنيا يوجه بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن تخفيف الأحمال سيكون لمدة شهر أغسطس، وأن هناك قرارات من الحكومة لترشيد الاستهلاك. 

ولفتت إلى أن الحكومة قررت أن يكون يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، عمل من المنزل لـ الموظفين، التي تعمل بنظام المكاتب، والتي لا يرتبط عملهم بالإنتاج، ولا يؤثر بـ مصالح المواطنين، وذلك من أجل تخفيف الأحمال الكهربائية.

وأشارت إلى أن يوم الأثنين المقبل سيكون هناك جدول أعمال، بشأن توقيت تخفيف الأحمال بكل منطقة، وأن تخفيف الأحمال سيكون بين الساعة لـ ساعتين.

 وكشفت أن صيف العام الحالي، سيكون الأصعب، وأن درجات الحرارة خلال شهر أغسطس، ستصل لـ 40 درجة وأكثر، وأن درجات الحرارة ستكون صادمة.

 

مجلس الوزراء انقطاع الكهرباء الكهرباء درجات الحرارة تخفيف الأحمال الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتصف سبتمبر.. قرار عاجل من الحكومة بشأن تخفيف الأحمال

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

هزة قوية للورقة الخضراء.. قرار مصري - روسي للحد من هيمنة الدولار

موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023..سجل بياناتك واعرف درجاتك على صدى البلد

ردا على صفقة إمام عاشور.. الزمالك يصر على خطف لاعب الأهلي السابق

خارج حسابات الفريق بشكل مفاجئ.. هل فعلها نجم الأهلي ووقع للزمالك؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

محمد لطفي لـ ياسمين عز: مفيش أي صوت شتوي في الحر ده؟

روسيا توقف تصدير الأرز.. رجب شحاتة: لا نستورده والمخزون يكفي ويزيد|فيديو

ريال مدريد يعلن إصابة صفقته الجديدة

الآلاف يحتجون على حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا

وكيل موازنة البرلمان: الحاسب الآلى وأقسام الهندسة أبرز التخصصات المطلوبة لسوق العمل

تجارة الفتنة| عدلي القيعي: حسين الشحات لم يعتدِ على الشيبي بسبب جنسيته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غريبة تقوي خصوبة الرجال وتضعفها في نفس الوقت| اكتشف السر

رقم خيالي| هل يستطيع ريال مدريد دفع قيمة مبابي.. ماذا يحدث خلال أيام؟

حفل إطلاق وتوقيع كتاب داود عبد السيد.. سينما الهموم الشخصية | صور

طريقة عمل تشيز كيك مخبوز.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ