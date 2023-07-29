هؤلاء سيعملون من المنزل يوم الأحد لمدة شهر.. نيفين منصور توضح

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث مع المواطن خلال مؤتمر صحفي، عن أسباب انقطاع الكهرباء خلال هذه الفترة، وأوضح أن السبب الرئيسي بسبب الارتفاع في درجات الحرارة التي تؤثر على البلاد.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن تخفيف الأحمال سيكون لمدة شهر أغسطس، وأن هناك قرارات من الحكومة لترشيد الاستهلاك.

ولفتت إلى أن الحكومة قررت أن يكون يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، عمل من المنزل لـ الموظفين، التي تعمل بنظام المكاتب، والتي لا يرتبط عملهم بالإنتاج، ولا يؤثر بـ مصالح المواطنين، وذلك من أجل تخفيف الأحمال الكهربائية.

وأشارت إلى أن يوم الأثنين المقبل سيكون هناك جدول أعمال، بشأن توقيت تخفيف الأحمال بكل منطقة، وأن تخفيف الأحمال سيكون بين الساعة لـ ساعتين.

وكشفت أن صيف العام الحالي، سيكون الأصعب، وأن درجات الحرارة خلال شهر أغسطس، ستصل لـ 40 درجة وأكثر، وأن درجات الحرارة ستكون صادمة.