شعبة الأدوية: الإنتاج المحلي يغطي 92% من الاحتياج ولا توجد لدينا مشكلة

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن القصة الخاصة بنقص الأدوية بالأسواق، تتلخص في أن هناك ثقافة خاطئة، لـ المريض ولـ الطبيب الذي يقوم بكتابة الأدوية.



وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن البعض يركز على اسم تجاري معين لـ دواء، ويقوم بكتابته، و المريض يظل يبحث عن هذا الاسم، وليس غيره.



ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية، تقول إن الدواء الناقص هو الذي ليس له بديل أو مثيل، وأن مصر بها إدارة كاملة لبحث انتاج الأدوية، ونقصها في السوق، فليس هناك مشكلة تسمى نقص الدواء.



وأشار إلى أنه لا يوجد مشكلة في نقص الأدوية بمصر، وأن الإنتاج المحلي من الأدوية يغطي 92% من الاحتياج المحلي، وأن هذه النسبة تعتبر الأعلى بالعالم.



وأوضح أن المريض المصري يذهب لـ الصيدلية، ويريد نوع من الأدوية، بالاسم التجاري، و لون العلبة، ولكن المريض في أي دولة يذهب لـ الصيدلي، ويطلب المنتج بالاسم العلمى و الصيدلي يقوم بصرفه.

