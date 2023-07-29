هيئة الدواء: مثائل الأدوية لها نفس فاعلية نظيراتها من العلامات التجارية الأخرى

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الهامة ، عن مثائل الأدوية وما أهميتها .

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن المثائل للأدوية هي أدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة، وهناك العديد من الفوائد لوجود المثائل للأدوية، بما في ذلك:

-نفس الفعالية: المثائل للأدوية فعالة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تحتوي على نفس المادة الفعالة.

-نفس السلامة: المثائل للأدوية آمنة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث إنها تخضع لنفس الدراسات الفنية.

من المهم ملاحظة أن هناك بعض الاختلافات بين المثائل للأدوية ونظيراتها ذات العلامة التجارية؛ فقد تختلف المثائل للأدوية في لونها أو نكهتها.

ومع ذلك، فإن هذه الاختلافات لا تؤثر على فعالية أو سلامة الدواء.

هيئة الدواء المصرية: استشر الصيدلي

إذا كنت تبحث عن بديل لدواء ذي علامة تجارية، تنصح هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي بخصوص المثائل المتاحة.