عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدواء فيه سم قاتل.. التواصل الاجتماعي ينقذ حياة سيدة من الموت بأسوان

فيلم حياة أو موت
فيلم حياة أو موت

إنها إرادة الله سبحانه وتعالى، فقد تم نجاة سيدة مريضة من الموت المحقق عقب صرف علاج لها بالخطأ فى أسوان. 

وظهر الدور الإيجابى لمواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " حيث أنه عقب صرف العلاج الخطأ من إحدى الممرضات لسيدة تعالج من السرطان، لم يكن هناك سبيل لسرعة التواصل اليها إلا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي

تعرف على 8 معلومات عن مشروع تطوير مستشفى أسوان للتأمين الصحي

السيطرة على حريق بحظيرة في أسوان دون إصابات أو خسائر بالأرواح

حياة أو موت 

لتعود إلى الاذهان الرسالة التى اطلقها الفنان الراحل يوسف وهبى فى فيلم " حياة أو موت " والتى كان مفادها من حكمدار العاصمة إلى المواطن أحمد إبراهيم القاطن بدير النحاس، لا تشرب الدواء الذي أرسلت ابنتك في طلبه، الدواء فيه سم قاتل. 

ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " من مستشفى أسوان إلى السيدة فاطمة.م.إ القاطنة بقرية بلانة.. لا تشربي الدواء الذي أخذتيه خطأً، لأنه خاص بمريض آخر.

ونجحوا في توصيل الرسالة إلى السيدة سالفة الذكر قبل أن تتناول الدواء الخطأ عن طريق الجيران الذين شاهدوا الرسالة لينبهوها بأن الدواء الذي أخذته خطأ.

وقال ابن السيدة المريضة التي أخذت دواء بالخطأ، إن والدته سيدة مريضة بالسرطان منذ 6 سنوات، وتتناول العلاج وتصرفه من قبل المستشفى، وخاصة بعدما أجرت عملية استئصال للثدي.

وأوضح أن والدته أثناء ذهابها إلى المستشفى لصرف العلاج الخاص بها قامت الممرضة عن طريق الخطأ بصرف علاج لها خاص بمريضة أخرى، وعند وصول والدته إلى المنزل علمت من الجيران أن العلاج الذي أخذته هو ليس علاجها، وعلمت الجيران من السوشيال ميديا بعد أن نشرت الممرضة بيانات المريضة لتحذيرها من تناول الدواء. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حياة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

تراجع حاد يضرب الذهب بقيمة 300 جنيه للجرام|اعرف الحقيقة وسعر عيار21 الآن

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

موضوعات متعلقة

تعرف على 8 معلومات عن مشروع تطوير مستشفى أسوان للتأمين الصحي

ترشيحاتنا

بـ40 دعاء يوم 11 من محرم تفتح لك الأبواب المغلقة وتعجل بالفرج

في ذكري ميلاد ماري باي باي .. حكايتها في سجن النساء وسبب طلاقها

اليوم .. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 5 ساعات.. تعرف عليها

وزيرة الثقافة: مشاركة مصرية مميزة بمهرجان جرش.. رقص شعبي وفرق شبابية

دعم الأطفال بلا مأوي أبرزها| أهداف صندوق الوقف الخيري .. اعرفها

طبق سوري شهير.. طريقة عمل كباب الحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق أولى عروض «ثقافتنا في إجازتنا» بدمياط الجديدة وسط حضور كبير |صور

سيدة تثير الجدل بفقدان نصف وزنها بدون حرمان في وقت قياسي|القصة كاملة

طوله 45.7 متر.. أكبر سندويتش في العالم يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

بالهوت شورت.. نانسي عجرم تشعل سماء العلمين الجديدة

فيديو

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ