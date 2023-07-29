الدواء فيه سم قاتل.. التواصل الاجتماعي ينقذ حياة سيدة من الموت بأسوان

إنها إرادة الله سبحانه وتعالى، فقد تم نجاة سيدة مريضة من الموت المحقق عقب صرف علاج لها بالخطأ فى أسوان.

وظهر الدور الإيجابى لمواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " حيث أنه عقب صرف العلاج الخطأ من إحدى الممرضات لسيدة تعالج من السرطان، لم يكن هناك سبيل لسرعة التواصل اليها إلا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

حياة أو موت

لتعود إلى الاذهان الرسالة التى اطلقها الفنان الراحل يوسف وهبى فى فيلم " حياة أو موت " والتى كان مفادها من حكمدار العاصمة إلى المواطن أحمد إبراهيم القاطن بدير النحاس، لا تشرب الدواء الذي أرسلت ابنتك في طلبه، الدواء فيه سم قاتل.

ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " من مستشفى أسوان إلى السيدة فاطمة.م.إ القاطنة بقرية بلانة.. لا تشربي الدواء الذي أخذتيه خطأً، لأنه خاص بمريض آخر.

ونجحوا في توصيل الرسالة إلى السيدة سالفة الذكر قبل أن تتناول الدواء الخطأ عن طريق الجيران الذين شاهدوا الرسالة لينبهوها بأن الدواء الذي أخذته خطأ.

وقال ابن السيدة المريضة التي أخذت دواء بالخطأ، إن والدته سيدة مريضة بالسرطان منذ 6 سنوات، وتتناول العلاج وتصرفه من قبل المستشفى، وخاصة بعدما أجرت عملية استئصال للثدي.

وأوضح أن والدته أثناء ذهابها إلى المستشفى لصرف العلاج الخاص بها قامت الممرضة عن طريق الخطأ بصرف علاج لها خاص بمريضة أخرى، وعند وصول والدته إلى المنزل علمت من الجيران أن العلاج الذي أخذته هو ليس علاجها، وعلمت الجيران من السوشيال ميديا بعد أن نشرت الممرضة بيانات المريضة لتحذيرها من تناول الدواء.