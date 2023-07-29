«هانتر بايدن» يخطط للرد على هجمات الجمهوريين على فضائحه التجارية وإدمانه المخدرات

تشير التقارير إلى أن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي مُني بالفضيحة على استعداد للرد على هجمات الجمهوريين حول سلوكه وعلاقاته التجارية.

كان هانتر بايدن مركزًا للجدل لسنوات مع القضايا الناشئة عن علاقاته التجارية في أوكرانيا والصين، وإدمانه على المخدرات.

وخلال الأسبوع الجاري، تفككت صفقة الإقرار بالذنب الخاصة به بشأن تهمتي ضرائب الجنح وتهمة السلاح بشكل كبير في محكمة فيدرالية، مما أعاده إلى دائرة الضوء.

حتى الآن ، تجنب الابن الوحيد للرئيس على قيد الحياة التصدي لهجمات الجمهوريين علنًا، لكن في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية العام المقبل ، أصبح مستعدًا «للقتال هذه المرة».

قال مايكل لاروزا ، المساعد السابق لجيل بايدن ، للصحيفة: «لن يجلس مكتوف الأيدي ويتعامل بشكل سلبي مع اللطخات والهجمات والأكاذيب من بعض الجمهوريين في منازلهم الزجاجية».

وأضاف: «سترى وتسمع في النهاية صيادًا أكثر صراحةً من قبل بايدن يقاوم هذه المرة».

في كلتا الحالتين ، يشير المقربون من البيت الأبيض إلى أن الهجمات على شخصية هانتر وسلوكه لها تأثير ضئيل على معدلات موافقة والده على الناخبين الديمقراطيين والمستقلين.

قال مساعدو البيت الأبيض وحلفاؤه للصحيفة إنهم غير قلقين من تجدد هجمات الجمهوريين على هنتر.

وتزعم المصادر أيضًا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن التركيز السلبي على هنتر ليس له تأثير يذكر على نسبة تأييد الرئيس التي كانت تدور حول 40 في المائة منذ شهور.

تُظهر بيانات الانتخابات الأخيرة أن هانتر ليس له تأثير يذكر على الناخبين المستقلين وأن معظم الديمقراطيين غير مهتمين بتحقيقات الحزب الجمهوري في ماضيه.

قال السناتور كريس كونز، الرئيس المشارك لحملة إعادة انتخاب بايدن، للصحيفة: «لقد حاولوا وحاولوا جعل عائلة بايدن قضية في عام 2020 - وخسروا».

لقد حاولوا مجددًا أن يجعلوا لعبة هانتر مشكلة خاصة في عام 2022. لذا بكل الوسائل، حاول مرة أخرى.

أثار عاملون ديمقراطيون آخرون مخاوف بشأن دعم بايدن الثابت لابنه واستعداده لوضعه في الصدارة في المناسبات المهمة ، مثل مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض لرئيس الهند مودي.

قال ديفيد أكسلرود ، كبير المحللين الاستراتيجيين السياسيين البارزين في باراك أوباما: «إذا كان العالم يسيطر عليه مستشارون سياسيون ، فلا أعتقد أن الرئيس بايدن سيفعل بعض الأشياء التي قام بها» .

«لكنه يتصرف كأب وليس كمرشح ، ويشير إلى ولائه الذي لا يتزعزع لابنه» .

يقضي الرئيس حاليًا إجازة في منزله الشاطئي في ريهوبوث بعد أيام من مثول ابنه أمام قاضٍ فيدرالي في مسقط رأسه في ويلمنجتون.

سيذهب لقضاء أسبوع عمل كامل محجوز بعطلة نهاية أسبوع في رحلة مدتها 10 أيام.

قد توفر فترة راحة بعد أسبوع مذهل.

وكان على هانتر أن يدفع بأنه غير مذنب في المحكمة بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب ، في حين واجه منافسه دونالد ترامب لائحة اتهام ملغية بتهمة التآمر والعرقلة المزعومة ، وكان صديق بايدن السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل يعاني من الذعر الصحي عندما تجمد أمام بنك من الميكروفونات. .

يتمتع الرئيس بايدن وابنه برباط قوي بعد أن عانوا من مآسي عائلية متعددة.

في عام 1972 ، قتلت زوجة بايدن الأولى وابنته في حادث سيارة بينما نجا ولديه بو وهنتر اللذين كانا في السيارة.

في وقت لاحق توفي بو بسرطان المخ في عام 2015.