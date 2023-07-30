عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السياحة: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.. ونتطلع لنقل نسخة مهرجان العلمين لأماكن سياحية أخرى

أحمد يوسف
أحمد يوسف

حل أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

txt

السياحة والآثار : وصلنا لأرقام جيدة في تنوع أسواقنا خارجيًا

txt

متحدث السياحة: الاهتمام بالبنية التحتية يزيد الاستثمارات.. فيديو

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:


السياحة والآثار: نتطلع لنقل نسخة مهرجان العلمين لأماكن سياحية أخرى.. فيديو
قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "نعمل على تطوير المنتجات السياحية في مصر ورفع وتطوير كفاءة الخدمة المقدمة للسائحين".

وأضاف: "نعمل على إضافة منتجات سياحية أخرى، ولدينا مدينة العلمين كمثال، ورغم وجود الموجة الحارة في منطقة الساحل الشمالي إلا أن الجو هناك ألطف من أماكن أخرى".

وتابع: "مهرجان العلمين ليس فني وثقافي فقط بل يضم أحداث رياضية، فضلا عن وجود نجوم عالمين، فالمهرجان حدث شامل، لذلك نشكر القائمين عليه ونرجو أن يستمر، ونريد نقل نسخته لأماكن سياحية أخرى سواء جنوب سيناء أو البحر الأحمر أو الأقصر وأسوان".


السياحة والآثار : وصلنا لأرقام جيدة في تنوع أسواقنا خارجيًا
قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "الاستراتيجية الخاصة بالوزارة تدعو إلى تنوع الأسواق ووصلنا إلى أرقام جيدة".

وأضاف أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "هناك نوعين من الأسواق الجديدة، وهي إما دول جديدة تماما أو شرائح جديدة"، لافتا: "الأسواق الجديدة هي السوق الصيني والهندي وأوروبا الشرقية فضلا عن عدد كبير من الدول المختلفة".


مساعد وزير السياحة والآثار: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.. فيديو
قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "لدينا منتج سياحي جيد جدا، سواء السياحة الثقافية أو الشاطئية أو العلاجية، فضلا عن المناخ المعتدل على مدار العام"، لافتا: "استراتيجية الوزارة هي الوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2030".

وجه أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة، الشكر للدولة المصرية على استعادة الأمن والأمان والاستقرار على كافة المستويات سواء الاجتماعي أو الأمني.


متحدث السياحة: الاهتمام بالبنية التحتية يزيد الاستثمارات.. فيديو
قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "وزارة النقل تلعب دور كبير فيما يخص سياحة اليخوت والتسهيلات التي تقدم"، لافتا: "حدث تطوير في مختلف المطارات".

وأضاف أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "سهولة الوصول للمنتجات والمقاصد السياحية في مختلف المحافظات شيء مهم جدا"، موضحا: "ربط المدن الشاطئية في البحر الأحمر بالأماكن التي يوجد بها المنتج الثقافي المصري سهلت جدا على السائحين وعملت على زيادة السياحة والإنفاق وسهولة الحركة".

السياحة السياحة والاثار الساحل الشمالي السياحية في مصر البنية التحتية مساعد وزير السياحة والآثار مساعد وزير السياحة مدينة العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

وفاة نجل الفنان حسن يوسف غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي

بعد وفاة نجله غرقا.. تعرف على أبناء الفنان حسن يوسف|صور

بعد وفاته غرقا.. رسالة من شمس البارودي لابنها| تعرف عليها

عمر أم عبد الله؟.. تضارب بسبب خبر وفاة نجل حسن يوسف

وفاة نجل حسن يوسف غرقا.. شمس البارودي تكشف سرا في معاملتها لأبنائها

بعد وفاته غرقا في الساحل.. معلومات عن نجل شمس البارودي وحسن يوسف

غرق في الساحل الشمالي.. تفاصيل فاجعة نجل حسن يوسف| صور

ترشيحاتنا

دعاء سورة يس لقضاء الحوائج في الصباح.. 21 كلمة تحقق لك المعجزات

لم يلتزم بتحذيرات ارتفاع الأمواج.. تعرف على أسباب غرق نجل الفنان حسن يوسف

رسميًا.. ننشر جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بكافة المحافظات| شاهد

كلها فرحة.. صور خاصة لأسرة حسن يوسف قبل وفاة نجله غرقا

سعر الدولار في البنوك اليوم 30-7-2023

التوبة النصوح.. الإفتاء توضح شروطها و11 حقيقة يغفل عنها البعض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق في الساحل الشمالي.. تفاصيل فاجعة نجل حسن يوسف| صور

الابن المدلل آخر العنقود.. كيف توفي ابن حسن يوسف بالساحل الشمالي؟

هل اعتدى حسين الشحات على الشيبي بسبب جنسيته؟.. عدلي القيعي يفجر مفاجأة

طريقة عمل الكيكة بمختلف أنواعها.. عادية واسفنجية وبالشوكولاتة والبرتقال

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ