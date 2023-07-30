السياحة: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.. ونتطلع لنقل نسخة مهرجان العلمين لأماكن سياحية أخرى

حل أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



السياحة والآثار: نتطلع لنقل نسخة مهرجان العلمين لأماكن سياحية أخرى.. فيديو

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "نعمل على تطوير المنتجات السياحية في مصر ورفع وتطوير كفاءة الخدمة المقدمة للسائحين".

وأضاف: "نعمل على إضافة منتجات سياحية أخرى، ولدينا مدينة العلمين كمثال، ورغم وجود الموجة الحارة في منطقة الساحل الشمالي إلا أن الجو هناك ألطف من أماكن أخرى".

وتابع: "مهرجان العلمين ليس فني وثقافي فقط بل يضم أحداث رياضية، فضلا عن وجود نجوم عالمين، فالمهرجان حدث شامل، لذلك نشكر القائمين عليه ونرجو أن يستمر، ونريد نقل نسخته لأماكن سياحية أخرى سواء جنوب سيناء أو البحر الأحمر أو الأقصر وأسوان".



السياحة والآثار : وصلنا لأرقام جيدة في تنوع أسواقنا خارجيًا

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "الاستراتيجية الخاصة بالوزارة تدعو إلى تنوع الأسواق ووصلنا إلى أرقام جيدة".

وأضاف أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "هناك نوعين من الأسواق الجديدة، وهي إما دول جديدة تماما أو شرائح جديدة"، لافتا: "الأسواق الجديدة هي السوق الصيني والهندي وأوروبا الشرقية فضلا عن عدد كبير من الدول المختلفة".



مساعد وزير السياحة والآثار: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.. فيديو

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "لدينا منتج سياحي جيد جدا، سواء السياحة الثقافية أو الشاطئية أو العلاجية، فضلا عن المناخ المعتدل على مدار العام"، لافتا: "استراتيجية الوزارة هي الوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2030".

وجه أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة، الشكر للدولة المصرية على استعادة الأمن والأمان والاستقرار على كافة المستويات سواء الاجتماعي أو الأمني.



متحدث السياحة: الاهتمام بالبنية التحتية يزيد الاستثمارات.. فيديو

قال أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "وزارة النقل تلعب دور كبير فيما يخص سياحة اليخوت والتسهيلات التي تقدم"، لافتا: "حدث تطوير في مختلف المطارات".

وأضاف أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والتحدث الرسمي باسم الوزارة،: "سهولة الوصول للمنتجات والمقاصد السياحية في مختلف المحافظات شيء مهم جدا"، موضحا: "ربط المدن الشاطئية في البحر الأحمر بالأماكن التي يوجد بها المنتج الثقافي المصري سهلت جدا على السائحين وعملت على زيادة السياحة والإنفاق وسهولة الحركة".