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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الحكومة تشجع المواطنين على الاستعانة بالطاقة الشمسية في منازلهم

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

أكد هشام الجمل، مدير شركة انفينيتي للطاقة، رئيس جمعية مستثمري الطاقة ببنبان، أن المحطة هي أكبر مشروع في المنطقة في إطار الاتجاه العالمي للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة،  قائلاً إنه سواء الشمس أو طاقة الرياح هي اتجاه عالمي في إطار توصيات مؤتمر المناخ على مستوى العالم، كل عام والتي تشدد على ضرورة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة لخفض الاحتباس الحراري.

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON "أن محطة بنبان هي أضخم مشروع على مستوى العالم والحكومة المصرية تساعد على انتشار صناعة الطاقة الشمسية في مصر.


وحول إمكانية تشجيع المواطنين على الاستعانة بالطاقة الشمسية في منازلهم، قال: "لو المواطن     ركب ألواح شمسية لا يتم التخزين مثل البطاريات، ولكن يتم ضخ الكهرباء مباشرة على الشبكة القومية، ويمكن الاستعانة بأحد الشركات المؤهلة في هذا الصدد لمعاينة السطح والتركيب وفقاً للمواصفات".


ولفت إلى أن عملية تركيب تلك الألواح تعتمد على رفع أحمال المكان من جهة وتحديد المساحة التي سيتم التركيب عليها وفقاً للقدرة ويتم الضخ مباشرة على الشبكة، وبعد ذلك يتم استبدال عداد الكهرباء القديم أو المدفوع مسبقاً بعداد أوساط القياس. 


ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي هل إذا لجأ المواطن لتركيب الألواح الخاصة بالطاقة الشمسية أو المحطة يتم قطع الكهرباء عنه، رد قائلاً: “لا هي شغالة على الشبكة القومية وأكيد ممكن تفصل”. 

 

واستطرد: “تكلفة وضع طاقة شمسية بقدرة 15 كيلووات في المنزل تكون حوالي 400 ألف جنيه.. ممكن التكلفة في البداية تكون عالية لكن عمرها الافتراضي 25 سنة وتحتاج لصيانة عبر شركة متخصة لغسل تلك الألواح”.

الطاقة الطاقة الجديدة هشام الجمل لميس الحديدي الحكومة

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