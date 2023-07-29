خبير: الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء مكسب للمواطن والدولة

أكد سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، أن الطاقة الشمسية مناسبة للاستخدام في فصل الصيف والشتاء ويمكن استخدامها لتوليد الكهرباء في المنازل .



قال سامح نعمان في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الطاقة الشمسية مكسب للفرد والدولة ".

أضاف سامح نعمان :" المواطن يحصل على الكهرباء من الطاقة الشمسية نهارا ببلاش "، مضيفا:" يمكن أن يقوم المواطن بالحصول على قرض من البنك من أجل إنشاء وحدة طاقة شمسية في منزله ".

تابع سامح نعمان :" محطات الطاقة الشمسية فوق المنازل لا تخسر مطلقا "، مضيفا:" الكيلو وات تكلفته 700 دولار لكن إنشاء وحدة الطاقة الشمسية مشروع يحقق مكسب وتوفير للمواطن على المدى البعيد ".

وأكمل سامح نعمان :" كل جيجا ونصف من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية توفر أمامها 10 ألاف وحدة حرارية من الغاز ويتم توفير هذه الوحدات الحرارية للتصدير الخارجي ".