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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء مكسب للمواطن والدولة

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

أكد سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، أن الطاقة الشمسية مناسبة للاستخدام في فصل الصيف والشتاء ويمكن استخدامها لتوليد الكهرباء في المنازل .

 

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قال سامح نعمان في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الطاقة الشمسية مكسب للفرد والدولة ".

أضاف سامح نعمان :" المواطن يحصل على الكهرباء من الطاقة الشمسية نهارا ببلاش "، مضيفا:" يمكن أن يقوم المواطن بالحصول على قرض من البنك من أجل إنشاء وحدة طاقة شمسية في منزله ".

تابع سامح نعمان :" محطات الطاقة الشمسية فوق المنازل لا تخسر مطلقا "، مضيفا:" الكيلو وات تكلفته 700 دولار  لكن إنشاء وحدة الطاقة الشمسية  مشروع يحقق مكسب وتوفير للمواطن على المدى البعيد ".

وأكمل سامح نعمان :" كل جيجا ونصف من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية توفر أمامها 10 ألاف وحدة حرارية من الغاز ويتم توفير هذه الوحدات الحرارية للتصدير الخارجي ".

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