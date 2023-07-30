موعد إجراء ساديو ماني الكشف الطبي مع النصر السعودي

كشف الإعلامي السعودي خالد أبو غانم عن موعد إجراء ساديو ماني الكشف الطبي استعدادا للانضمام لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وأكد الإعلامي السعودي خالد أبو غانم أن السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني اتفق على كافة التفاصيل مع مسؤولي نادي النصر السعودي للانتقال إلى "العالمي" في فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وقال أبو غانم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : "ساديو ماني سيجري الكشف الطبي اليم مع النصر السعودي ، وقد يكون متاحاً للمشاركة أمام الزمالك في قمة الخميس المقبل بالجولة الثالثة من مباريات البطولة العربية ، بعد أن قام مسؤولو "العالمي" بترك مكان شاغر في القائمة".

وأضاف : " الزمالك قدم عرضاً قوياً أمام الاتحاد المنستيري التونسي ، ونجح في فرض شخصيته منذ اللحظة الأولى ، وأرى أن هذه المباراة هي الأفضل بين جميع مباريات كأس الملك سلمان حتى الآن ".