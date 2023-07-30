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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح شديد اللهجة من بوتين بشأن سوريا

أرشيفية
أرشيفية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تريد الدخول في صدام مباشر مع قوات حلف شمال الأطلسي في سوريا، مؤكدًا استعداد روسيا لمثل هذا الصدام إن كان هناك من يريد وقوعه.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبورغ بعد لقاء جمعه بقادة أفارقة: "نحن مستعدون دائمًا لأي سيناريو، ولكن لا أحد يريد ذلك".

واضاف: "بمبادرة من الجانب الأمريكي شكلنا في وقت معين آلية خاصة لمنع الصدامات، وهناك ممثلون عن الجانبين يتواصلون مباشرة ولديهم الفرصة للتشاور بشأن أي موقف متأزم".

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وجاء كلام بوتين بعد انتهاء أعمال "المنتدى الروسية الأفريقية"، التي انعقدت على مدار عدة أيام في سان بطرسبورغ الروسية، اجتمع خلالها بوتين مع عدد من نظرائه الأفارقة.

وصدر عن المنتدى إعلان أكدت فيه روسيا استعدادها للانتفتاح التجاري والاقتصادي على القارة الإفريقية، في رسالة واضحة للغرب عن تغيير موسكو لبوصلتها في العلاقات الدولية.

يأتي ذلك بعد عقوبات مشددة فرضت على روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية نتيجة حربها في أوكرانيا.
 

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