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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: روسيا نفذت هجومًا صاروخيًا على سومي

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا مساء أمس السبت مما أدى إلى مقتل أحد المدنيين وإصابة 5 آخرين.

وأضافت الوزارة على تطبيق تيليجرام: "خلال مساء 29 يوليو، أصاب صاروخ للعدو مؤسسة تعليمية .. لقي مدني واحد على الأقل حتفه وأصيب خمسة آخرون".

وكانت القوات الروسية قد دخلت سومي بعد وقت قصير من غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير العام الماضي، لكن القوات الأوكرانية تمكنت بعد ذلك ببضعة أسابيع فقط من استعادة السيطرة على المنطقة.

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ونشرت الشرطة الأوكرانية مقطعا مصورا على تيليجرام يظهر فيه شخص محمولا على محفة ومبنى منهار وأشجار مدمرة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد قال في وقت سابق إن روسيا نفذت بعض الضربات الوقائية بعد "هجوم إرهابي" شنته أوكرانيا على جسر القرم وتسبب في وقوع أضرار.

ولقي زوجان روسيان حتفهما وأصيبت ابنتهما (14 عاما) بجروح الأسبوع الماضي، فيما وصفته موسكو بهجوم أوكراني متعمد.

وأدى الهجوم إلى إلحاق أضرار بالجزء الخاص بمرور المركبات على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014.

 

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